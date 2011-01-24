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مع صيحات الأطفال.. أسراب الجراد تداهم جازان والأهالي يتساءلون!

فيما أكدت "البيئة" سابقًا أن المكافحة تُجرى عن طريق مبيدات معتمدة

شهدت عدد من المحافظات بمنطقة جازان، توافد أسراب من الجراد بشكل كثيف؛ حيث رصد الأهالي مرورها من سماء المنطقة بأعداد وأحجام كبيرة، وتساءل عدد منهم عن دور الجهات ذات العلاقة في مكافحة مثل هذه الأسراب، ومدى تأثيرها على الغطاء النباتي.

وتَرَافق مع ظاهرة هجرة أسراب الجراد صيحات الأطفال بين خوف وفرح من هذه الأعداد الكبيرة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذّرت الوزارة من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدة أن له أضرارًا على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

أسراب الجراد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع صيحات الأطفال.. أسراب الجراد تداهم جازان والأهالي يتساءلون!
سبق

شهدت عدد من المحافظات بمنطقة جازان، توافد أسراب من الجراد بشكل كثيف؛ حيث رصد الأهالي مرورها من سماء المنطقة بأعداد وأحجام كبيرة، وتساءل عدد منهم عن دور الجهات ذات العلاقة في مكافحة مثل هذه الأسراب، ومدى تأثيرها على الغطاء النباتي.

وتَرَافق مع ظاهرة هجرة أسراب الجراد صيحات الأطفال بين خوف وفرح من هذه الأعداد الكبيرة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذّرت الوزارة من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدة أن له أضرارًا على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:06 AM

مع صيحات الأطفال.. أسراب الجراد تداهم جازان والأهالي يتساءلون!

فيما أكدت "البيئة" سابقًا أن المكافحة تُجرى عن طريق مبيدات معتمدة

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فهد كاملي - جازان
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1,389

شهدت عدد من المحافظات بمنطقة جازان، توافد أسراب من الجراد بشكل كثيف؛ حيث رصد الأهالي مرورها من سماء المنطقة بأعداد وأحجام كبيرة، وتساءل عدد منهم عن دور الجهات ذات العلاقة في مكافحة مثل هذه الأسراب، ومدى تأثيرها على الغطاء النباتي.

وتَرَافق مع ظاهرة هجرة أسراب الجراد صيحات الأطفال بين خوف وفرح من هذه الأعداد الكبيرة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذّرت الوزارة من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدة أن له أضرارًا على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.

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