توفي يوم أمس الشيخ عبدالله بن سعد بن هديان الحلافي أحد أعيان قبيلة الحلافات وتم الصلاة عليه عصر يوم أمس بالجامع الكبير بالفوهة.
"الحلافي" إلى رحمة الله
توفي يوم أمس الشيخ عبدالله بن سعد بن هديان الحلافي أحد أعيان قبيلة الحلافات وتم الصلاة عليه عصر يوم أمس بالجامع الكبير بالفوهة.
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"الحلافي" إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-28
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:20 AM
"الحلافي" إلى رحمة الله
توفي يوم أمس الشيخ عبدالله بن سعد بن هديان الحلافي أحد أعيان قبيلة الحلافات وتم الصلاة عليه عصر يوم أمس بالجامع الكبير بالفوهة.
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