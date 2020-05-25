شاهد "لعبة تحدٍّ" تحتجز شقيقتيْن بجبل بجازان .. "المدني" يحرّر وإصابة مسعفين

كانتا مع أسرتهما في إجازة نهاية الأسبوع واقترح عليهما شقيقهما الصعود مقـابل مبلـغ

أنهت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني لعبة تحدٍّ بين فتاتيْن، وذلك بعد أن علقتا بقمة أحد جبال منطقة جازان.

وقالت إحداهما، لـ "سبق"، إنها وشقيقتها كانتا مع أسرتهما يقضون إجازة نهاية الأسبوع بأحد الأودية؛ نظراً لما تشهده منطقة جازان من هطول للأمطار واعتدال في الأجواء هذه الأيام، واقترح علينا شقيقنا التحدّي لصعود الجبل مقابل الحصول على مبلغ مالي، وعند صعودنا قمة الجبل تعثرنا في الطلوع، وحاولنا النزول ولكن لم نستطع لوعورته.

وتابعت: "علقنا ساعات عدة ولم نتمكّن من النزول؛ الأمر الذي اضطررنا إلى إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر للموقع في أقل من 10 دقائق، وعلى الفور صعد عددٌ من المُسعفين وتمكنوا من إنقاذنا، علما أن اثنين منهم تعرّضا لإصاباتٍ وذلك بسبب وعورة الموقع".

وكان الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة أبو عريش، قد باشر صباح اليوم، احتجاز فتاتيْن في أعلى جبل قرب بحيرة سد وادي جازان في الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بقرب مفرق قرية أم المعنق، وتم إنزالهما بفرقة متخصّصة بالأماكن الوعرة والجبلية.

ونتج عن ذلك إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني أحدهما أُصيب بتمزق في القدم والآخر أُصيب بخلع بالكتف، وتمّ نقل المصابين بفرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.