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شاهد .. "الناهض" يسلم كأس فروسية "الحرس"

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض للعام الحالي

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ38 على كأس وزارة الحرس الوطني "الفئة الثالثة" ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض للعام الحالي 1440/1441هـ.

واشتمل السباق على عشرة أشواط، كان الشوط الرئيسي هو الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني -فئة ثالثة- على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات عمر سنتين.

وسلم رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، كأس وزارة الحرس الوطني فئة ثالثة، لـ"مطلق أبو اثنين"، المشرف الإداري على إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لفوز الجواد "ولد أخيل" العائد ملكيته لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

سباق الخيل نادي الفروسية

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شاهد .. "الناهض" يسلم كأس فروسية "الحرس"
سبق

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ38 على كأس وزارة الحرس الوطني "الفئة الثالثة" ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض للعام الحالي 1440/1441هـ.

واشتمل السباق على عشرة أشواط، كان الشوط الرئيسي هو الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني -فئة ثالثة- على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات عمر سنتين.

وسلم رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، كأس وزارة الحرس الوطني فئة ثالثة، لـ"مطلق أبو اثنين"، المشرف الإداري على إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لفوز الجواد "ولد أخيل" العائد ملكيته لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
09:09 PM

شاهد .. "الناهض" يسلم كأس فروسية "الحرس"

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض للعام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ38 على كأس وزارة الحرس الوطني "الفئة الثالثة" ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض للعام الحالي 1440/1441هـ.

واشتمل السباق على عشرة أشواط، كان الشوط الرئيسي هو الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني -فئة ثالثة- على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات عمر سنتين.

وسلم رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، كأس وزارة الحرس الوطني فئة ثالثة، لـ"مطلق أبو اثنين"، المشرف الإداري على إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لفوز الجواد "ولد أخيل" العائد ملكيته لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.

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