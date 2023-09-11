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"المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أشاد برئاسة "تيجاني" خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أُقيم افتراضياً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن تمنياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي؛ بالتوفيق والسداد، مشيداً برئاسته الناجحة للجمعية العامة خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد-19.

يُذكر أن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) تبدأ في 15 سبتمبر.

عبدالله المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبق

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أُقيم افتراضياً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن تمنياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي؛ بالتوفيق والسداد، مشيداً برئاسته الناجحة للجمعية العامة خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد-19.

يُذكر أن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) تبدأ في 15 سبتمبر.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
01:26 PM

"المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أشاد برئاسة "تيجاني" خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أُقيم افتراضياً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن تمنياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي؛ بالتوفيق والسداد، مشيداً برئاسته الناجحة للجمعية العامة خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد-19.

يُذكر أن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) تبدأ في 15 سبتمبر.

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