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مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض ينفذ 17 فعالية عالمية

خلال التسعة أشهر الأخيرة

بلغ عدد فعاليات الأيام العالمية التي نفذها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض، خلال التسعة أشهر الأخيرة 17 فعالية.

واستهدف المركز خلال الفعاليات 338 مستفيدة من مقيماته المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وبالشراكة مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وقالت مديرة المركز، نوف الداود، إن الفعاليات جميعها جاءت مواكبة للمناسبات العالمية التي تهم فئات ذوي الإعاقة بشكل أو بآخر مثل: اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، ومتلازمة داون، والتوحد، والعلاج الطبيعي، وهشاشة العظام، والأيام العالمية للغذاء وسرطان الثدي والقلب والطفولة والصحة النفسية والسكري وغسل اليدين والمعلم، واليوم العالمي للدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المناسبات.

وأشارت إلى أن الفعاليات شملت العديد من المحاضرات التوعوية والندوات والعروض المرئية والمشاهد التمثيلية الإرشادية، وكذلك المعارض المصغرة والأركان التعريفية المصاحبة التي توضح أهمية كل مناسبة والهدف من تفعيلها.

شارك في هذه الفعاليات الكثير من المختصين والمختصات في المجالات كافة من داخل المركز وخارجه بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.

يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس؛ أحد المراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ويضم 180 مقيمة من ذوات الإعاقة، يقدم لهن، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء؛ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.

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مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض ينفذ 17 فعالية عالمية
سبق

بلغ عدد فعاليات الأيام العالمية التي نفذها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض، خلال التسعة أشهر الأخيرة 17 فعالية.

واستهدف المركز خلال الفعاليات 338 مستفيدة من مقيماته المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وبالشراكة مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وقالت مديرة المركز، نوف الداود، إن الفعاليات جميعها جاءت مواكبة للمناسبات العالمية التي تهم فئات ذوي الإعاقة بشكل أو بآخر مثل: اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، ومتلازمة داون، والتوحد، والعلاج الطبيعي، وهشاشة العظام، والأيام العالمية للغذاء وسرطان الثدي والقلب والطفولة والصحة النفسية والسكري وغسل اليدين والمعلم، واليوم العالمي للدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المناسبات.

وأشارت إلى أن الفعاليات شملت العديد من المحاضرات التوعوية والندوات والعروض المرئية والمشاهد التمثيلية الإرشادية، وكذلك المعارض المصغرة والأركان التعريفية المصاحبة التي توضح أهمية كل مناسبة والهدف من تفعيلها.

شارك في هذه الفعاليات الكثير من المختصين والمختصات في المجالات كافة من داخل المركز وخارجه بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.

يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس؛ أحد المراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ويضم 180 مقيمة من ذوات الإعاقة، يقدم لهن، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء؛ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:40 PM

مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض ينفذ 17 فعالية عالمية

خلال التسعة أشهر الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد فعاليات الأيام العالمية التي نفذها مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس في الرياض، خلال التسعة أشهر الأخيرة 17 فعالية.

واستهدف المركز خلال الفعاليات 338 مستفيدة من مقيماته المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن وبالشراكة مع العديد من الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وقالت مديرة المركز، نوف الداود، إن الفعاليات جميعها جاءت مواكبة للمناسبات العالمية التي تهم فئات ذوي الإعاقة بشكل أو بآخر مثل: اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، ومتلازمة داون، والتوحد، والعلاج الطبيعي، وهشاشة العظام، والأيام العالمية للغذاء وسرطان الثدي والقلب والطفولة والصحة النفسية والسكري وغسل اليدين والمعلم، واليوم العالمي للدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المناسبات.

وأشارت إلى أن الفعاليات شملت العديد من المحاضرات التوعوية والندوات والعروض المرئية والمشاهد التمثيلية الإرشادية، وكذلك المعارض المصغرة والأركان التعريفية المصاحبة التي توضح أهمية كل مناسبة والهدف من تفعيلها.

شارك في هذه الفعاليات الكثير من المختصين والمختصات في المجالات كافة من داخل المركز وخارجه بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية والأهلية الأخرى.

يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس؛ أحد المراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ويضم 180 مقيمة من ذوات الإعاقة، يقدم لهن، بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء؛ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.

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