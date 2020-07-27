بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

الدفاع المدني بجازان باشر الحادث واتخذ الإجراءات النظامية اللازمة

لحقت فتاة بوالدها المتوفى إثر سقوط سقف منزلهم في قرية الجمالة بصبيا صباح أمس، فيما كشفت مصادر طبية أن بقية الحالات مستقرة.

وكانت قد شهدت قرية الجمالة يوم أمس، حادثة انهيار سقف منزل متهالك على ساكنيه ما أدى إلى وفاة الأب ولحقته ابنته وأصيب باقي أفراد الأسرة بإصابات متفرقة، حيث باشر الدفاع المدني الحادث واتخذ الإجراءات النظامية.