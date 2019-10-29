مغردون: #دافوس_الصحراء يثبت أن السعودية دولة رائدة محورية ووجهة لرجال الاقتصاد

أكدوا أن المملكة أصبحت من أكثر دول العالم تقدماً

تفاعل عدد من المواطنين والمختصين على وسائل التواصل الاجتماعي، وغردوا تحت هاشتاق #دافوس_الصحراء، معبرين عن فخرهم وسعادتهم لإقامة مبادرة مستقبل الاستثمار التي بدأت أعمالها اليوم بالرياض في فندق "الريتز-كارلتون".

وكتب سليمان الشريدة: ‏"#دافوس_الصحراء، محل اهتمام الزعماء، وأنظار الشعوب، ‏طموح شعب، برعاية ولي عهد، وفي ظل ملك. ‏رؤية تحلق في السماء نحو تحفيز الفرص، وتعزيز الابتكار، واستثمار الموارد، وتنمية الإبداع".

وغرد المستشار محمد نافع، بالقول إن "ما تشهده المملكة العربية السعودية حاليًا من نقلة نوعية ومن بداية مرحلة عبر أهم رؤية بتاريخ المملكة، رؤية عنوانها خلق مصادر جديدة للدخل غير النفطية عبر خطط مدروسة يتم العمل بها ليل نهار، بإشراف شخصي من سيدي ولي العهد. وحتى الآن كانت النتائج تفوق التوقعات".

وتابع: "‏المملكة العربية السعودية حاليا، من أفضل دول العالم جذبًا للاستثمار الأجنبي، من أكثر دول العالم تقدما وإصلاحا بسهولة الأعمال، أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط، عضو ضمن أقوى عشرين اقتصادًا بالعالم، أكبر دولة مصدرة للنفط، ‏لذلك أصبحت المملكة الآن أقوى دولة مؤثرة بالعالم".

وقال أحمد بن ناصر: "‏#دافوس_الصحراء منصة سعودية لتكوين الشراكات واستقطاب المستثمرين من دول العالم، ‏حيث مشاركة ما يفوق ٣٠٠ متحدث ‏من المستثمرين لأكثر من ٣٠ دولة، ‏في منتدى مبادرة الاستثمار، ‏مما يثبت أن المملكة دولة رائدة محورية حيث تنوع الاستثمار، ‏و فرص تنويع مصادر الدخل".

أما مبارك آل عاتي، كتب تغريدة قال فيها: إن "‏رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء وفود وصلوا #الرياض ‏لحضور مبادره_مستقبل_الاستثمار ‏والظفر بنصيب وافر من سلة المشاريع السعودية الأضخم على مستوى العالم، فقد أصبح ‏#دافوس_الصحراء الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمار الآمن والمستقر".

وكتب قس بن ساعد: "‏اليوم أنظار العالم لعاصمة القرار والاستقرار، ‏اليوم أنظار العالم

لـ #دافوس_الصحراء، ‏بقيادة الملك سلمان وولي العهد يُصنع المستقبل، ‏وتتحقق الأحلام، وبمثل #مبادرة_مستقبل_الاستثمار تُبنى الأوطان".

وعبر أحمد المايق، بالقول: إن "‏#دافوس_الصحراء‏ هذا المنتدى يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم اقتصادات العالم، مع توفير المناخ الاستثماري الملائم، وسينعكس داخلياً على تطوير المشروعات، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وخلق فرص العمل وتوطين الوظائف لأبناء المملكة".