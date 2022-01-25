النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يشارك في يوم المهنة الرياضي .. بمجمع الأمير فيصل بن فهد

يستقبل ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية

يشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في "يوم المهنة الرياضي" والذي انطلق، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستقبل ركن الاتحاد السعودي ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للمشاركة بفاعلية في المبادرة التي تهدف إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان نائب وزير الرياضة بدر القاضي دشن اليوم، نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "يوم المهنة الرياضي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة.

ويشهد "يوم المهنة الرياضي" إقامة 29 ورشة عمل من أبرز عناوينها ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، تطبيقات علم البيانات في الرياضة، برنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، الاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، مبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يشارك في يوم المهنة الرياضي .. بمجمع الأمير فيصل بن فهد
سبق

يشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في "يوم المهنة الرياضي" والذي انطلق، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستقبل ركن الاتحاد السعودي ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للمشاركة بفاعلية في المبادرة التي تهدف إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان نائب وزير الرياضة بدر القاضي دشن اليوم، نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "يوم المهنة الرياضي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة.

ويشهد "يوم المهنة الرياضي" إقامة 29 ورشة عمل من أبرز عناوينها ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، تطبيقات علم البيانات في الرياضة، برنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، الاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، مبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:37 PM

اتحاد القدم يشارك في يوم المهنة الرياضي .. بمجمع الأمير فيصل بن فهد

يستقبل ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
26

يشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في "يوم المهنة الرياضي" والذي انطلق، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستقبل ركن الاتحاد السعودي ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للمشاركة بفاعلية في المبادرة التي تهدف إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان نائب وزير الرياضة بدر القاضي دشن اليوم، نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "يوم المهنة الرياضي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة.

ويشهد "يوم المهنة الرياضي" إقامة 29 ورشة عمل من أبرز عناوينها ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، تطبيقات علم البيانات في الرياضة، برنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، الاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، مبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة