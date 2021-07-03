خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 44111 إصابة جديدة بكورونا و738 وفاة

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5ر30 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5ر30 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5ر30 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.
سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5ر30 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 401050 وفاة.