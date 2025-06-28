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القيادة تعزي "السبسي" في ضحايا التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية

أدانت بأشد العبارات العمل الإجرامي الذي نتج عنه مقتل رجل أمن وإصابة آخرين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدَّى: "تلقَّينا نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة المتوفى ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا؛ عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.


وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان؛ لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي "السبسي" في ضحايا التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدَّى: "تلقَّينا نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة المتوفى ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا؛ عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.


وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان؛ لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:09 PM

القيادة تعزي "السبسي" في ضحايا التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية

أدانت بأشد العبارات العمل الإجرامي الذي نتج عنه مقتل رجل أمن وإصابة آخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدَّى: "تلقَّينا نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشدّ العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة المتوفى ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا؛ عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية؛ إثر التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.


وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في وسط العاصمة التونسية، وما نتج عنهما من مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الجبان؛ لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق ولأسرة المتوفى أحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

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