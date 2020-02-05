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اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي"

أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي" التي تقدمها وزارة الإسكان، وتستهدف أعضاء الاتحاد من الإعلاميين الرياضيين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للإسكان التنموي.

وسيتم توقيع الاتفاقية وإعلان تفاصيلها خلال الأيام القريبة القادمة. وتُعد هذه الاتفاقية النوعية إحدى الخطوات التنفيذية التي يعمل اتحاد الإعلام الرياضي على تقديمها دعمًا للإعلاميين، وتقديرًا لهم، بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وزارة الإسكان الإسكان التنموي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي"
سبق

أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي" التي تقدمها وزارة الإسكان، وتستهدف أعضاء الاتحاد من الإعلاميين الرياضيين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للإسكان التنموي.

وسيتم توقيع الاتفاقية وإعلان تفاصيلها خلال الأيام القريبة القادمة. وتُعد هذه الاتفاقية النوعية إحدى الخطوات التنفيذية التي يعمل اتحاد الإعلام الرياضي على تقديمها دعمًا للإعلاميين، وتقديرًا لهم، بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:03 PM

اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي" التي تقدمها وزارة الإسكان، وتستهدف أعضاء الاتحاد من الإعلاميين الرياضيين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للإسكان التنموي.

وسيتم توقيع الاتفاقية وإعلان تفاصيلها خلال الأيام القريبة القادمة. وتُعد هذه الاتفاقية النوعية إحدى الخطوات التنفيذية التي يعمل اتحاد الإعلام الرياضي على تقديمها دعمًا للإعلاميين، وتقديرًا لهم، بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.

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