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خادم الحرمين يستعرض عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني جهود مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث خلاله جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستعرض عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني جهود مجموعة العشرين لمواجهة كورونا
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث خلاله جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
06:52 PM

خادم الحرمين يستعرض عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني جهود مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث خلاله جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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