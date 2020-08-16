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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"سدايا" تعرّف مدراء الفرق بأندية دوري المحترفين بخاصية إنشاء وإدارة التجمعات

ضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية للمنشآت الرياضية

نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، ورشة عمل افتراضية لشرح خاصية إنشاء وإدارة التجمع، وذلك لمدراء الفرق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية بمتابعة وزارة الرياضة.

وتم تقديم شرح مفصل لكيفية إدارة تلك الخاصية ليتم تفعيلها في الأندية الرياضية، والتي ستسهم -بإذن الله- في ضمان خلوّ المنشآت الرياضية من المصابين أو المخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وساعدت الخاصية في الجولة الماضية في التعرف على حالات مخالطة لمصابين بالفيروس، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"سدايا" تعرّف مدراء الفرق بأندية دوري المحترفين بخاصية إنشاء وإدارة التجمعات
سبق

نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، ورشة عمل افتراضية لشرح خاصية إنشاء وإدارة التجمع، وذلك لمدراء الفرق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية بمتابعة وزارة الرياضة.

وتم تقديم شرح مفصل لكيفية إدارة تلك الخاصية ليتم تفعيلها في الأندية الرياضية، والتي ستسهم -بإذن الله- في ضمان خلوّ المنشآت الرياضية من المصابين أو المخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وساعدت الخاصية في الجولة الماضية في التعرف على حالات مخالطة لمصابين بالفيروس، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
06:53 PM

"سدايا" تعرّف مدراء الفرق بأندية دوري المحترفين بخاصية إنشاء وإدارة التجمعات

ضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية للمنشآت الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، ورشة عمل افتراضية لشرح خاصية إنشاء وإدارة التجمع، وذلك لمدراء الفرق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية بمتابعة وزارة الرياضة.

وتم تقديم شرح مفصل لكيفية إدارة تلك الخاصية ليتم تفعيلها في الأندية الرياضية، والتي ستسهم -بإذن الله- في ضمان خلوّ المنشآت الرياضية من المصابين أو المخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وساعدت الخاصية في الجولة الماضية في التعرف على حالات مخالطة لمصابين بالفيروس، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

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