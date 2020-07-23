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"مرتفعات الهدا والكَرّ".. الوجهة المثالية لعشاق الرياضات الجبلية

الهيئة السعودية للسياحة أطلقت باقة فعاليات منوّعة ضمن "تنفس"

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس"، وكان من أبرز الوجهات السياحية المدرجة على قائمته، مدينة الطائف التي تتميز بمقومات الجذب السياحي.

وتمنح "عروس المصايف" أو "مدينة الورود" للعائلة عطلة استثنائية، وسط الجبال الشامخة المعانقة للسحاب مرتدية ثوباً أخضراً بألوان وردية، والمعروفة بالطبيعة الجبلية الخلابة، وتضاريسها المتنوعة، ومعالمها التراثية العريقة، وموقعها القريب من عروس البحر الأحمر "جدة" ومكة المكرمة، فضلاً عن كونها تحوي العديد من المواقع الاثرية، والأسواق الشعبية والمدن الترفيهية.

ومن أبرز ما يميز المنطقة، مرتفعات الهدا التي تعتبر الوجهة المثالية لمحبي وممارسي الرياضات الجبلية، مثل "الهايكنج، والتسلق، والمشي الطويل"، كما تحتوي على العديد من المنتجعات ومدن الترفيه والألعاب.

وتضم المنطقة أطول تلفريك في المملكة يربط بين قمة الجبل وقاع الوادي حيث قرية الكر السياحية المعروفة بطابعها المعماري الحجازي، حيث تحوي المنتزه المائي، وحلبة التزلج، والتوبوجان وبساط الريح، مما يتيح للعائلة تجربة مليئة بروح المغامرة.

وتتنوع أثناء رحلة الزائر العديد من الخيارات الرائعة، حيث الفنادق الفخمة، والمنتجعات، والشاليهات المقامة وسط الجبال والمطاعم المتنوعة التي تفدم مختلف الأكلات الشعبية والمحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيارة مزارع الورد والتعرف على مراحل زراعته وتصنيعه والتسوق من منتجاته.

الهيئة السعودية للسياحة موسم صيف السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرتفعات الهدا والكَرّ".. الوجهة المثالية لعشاق الرياضات الجبلية
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس"، وكان من أبرز الوجهات السياحية المدرجة على قائمته، مدينة الطائف التي تتميز بمقومات الجذب السياحي.

وتمنح "عروس المصايف" أو "مدينة الورود" للعائلة عطلة استثنائية، وسط الجبال الشامخة المعانقة للسحاب مرتدية ثوباً أخضراً بألوان وردية، والمعروفة بالطبيعة الجبلية الخلابة، وتضاريسها المتنوعة، ومعالمها التراثية العريقة، وموقعها القريب من عروس البحر الأحمر "جدة" ومكة المكرمة، فضلاً عن كونها تحوي العديد من المواقع الاثرية، والأسواق الشعبية والمدن الترفيهية.

ومن أبرز ما يميز المنطقة، مرتفعات الهدا التي تعتبر الوجهة المثالية لمحبي وممارسي الرياضات الجبلية، مثل "الهايكنج، والتسلق، والمشي الطويل"، كما تحتوي على العديد من المنتجعات ومدن الترفيه والألعاب.

وتضم المنطقة أطول تلفريك في المملكة يربط بين قمة الجبل وقاع الوادي حيث قرية الكر السياحية المعروفة بطابعها المعماري الحجازي، حيث تحوي المنتزه المائي، وحلبة التزلج، والتوبوجان وبساط الريح، مما يتيح للعائلة تجربة مليئة بروح المغامرة.

وتتنوع أثناء رحلة الزائر العديد من الخيارات الرائعة، حيث الفنادق الفخمة، والمنتجعات، والشاليهات المقامة وسط الجبال والمطاعم المتنوعة التي تفدم مختلف الأكلات الشعبية والمحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيارة مزارع الورد والتعرف على مراحل زراعته وتصنيعه والتسوق من منتجاته.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
03:43 PM

"مرتفعات الهدا والكَرّ".. الوجهة المثالية لعشاق الرياضات الجبلية

الهيئة السعودية للسياحة أطلقت باقة فعاليات منوّعة ضمن "تنفس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس"، وكان من أبرز الوجهات السياحية المدرجة على قائمته، مدينة الطائف التي تتميز بمقومات الجذب السياحي.

وتمنح "عروس المصايف" أو "مدينة الورود" للعائلة عطلة استثنائية، وسط الجبال الشامخة المعانقة للسحاب مرتدية ثوباً أخضراً بألوان وردية، والمعروفة بالطبيعة الجبلية الخلابة، وتضاريسها المتنوعة، ومعالمها التراثية العريقة، وموقعها القريب من عروس البحر الأحمر "جدة" ومكة المكرمة، فضلاً عن كونها تحوي العديد من المواقع الاثرية، والأسواق الشعبية والمدن الترفيهية.

ومن أبرز ما يميز المنطقة، مرتفعات الهدا التي تعتبر الوجهة المثالية لمحبي وممارسي الرياضات الجبلية، مثل "الهايكنج، والتسلق، والمشي الطويل"، كما تحتوي على العديد من المنتجعات ومدن الترفيه والألعاب.

وتضم المنطقة أطول تلفريك في المملكة يربط بين قمة الجبل وقاع الوادي حيث قرية الكر السياحية المعروفة بطابعها المعماري الحجازي، حيث تحوي المنتزه المائي، وحلبة التزلج، والتوبوجان وبساط الريح، مما يتيح للعائلة تجربة مليئة بروح المغامرة.

وتتنوع أثناء رحلة الزائر العديد من الخيارات الرائعة، حيث الفنادق الفخمة، والمنتجعات، والشاليهات المقامة وسط الجبال والمطاعم المتنوعة التي تفدم مختلف الأكلات الشعبية والمحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيارة مزارع الورد والتعرف على مراحل زراعته وتصنيعه والتسوق من منتجاته.

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