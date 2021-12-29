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تنبيهات "الأرصاد".. سحب رعدية ممطرة بجازان وهطولات خفيفة بحائل

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم، من أمطارٍ خفيفة ونشاطٍ في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات "الأرصاد".. سحب رعدية ممطرة بجازان وهطولات خفيفة بحائل
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم، من أمطارٍ خفيفة ونشاطٍ في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة مساءً.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:32 PM

تنبيهات "الأرصاد".. سحب رعدية ممطرة بجازان وهطولات خفيفة بحائل

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس، اليوم، من أمطارٍ خفيفة ونشاطٍ في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة مساءً.

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142 مليون ..

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