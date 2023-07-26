"جاكسونفيل فلوريدا" الأمريكية تحتفي بمساهمات السعودي "عسيري"

طالب الدكتوراه يعمل مستشارًا لجامعته ومتطوعًا في التدريب

احتفت جامعة "جاكسونفيل فلوريدا" الأمريكية بمساهمات مرشح الدكتوراه في كلية إدارة الأعمال السعودي وافي عسيري؛ عبر منشور في الموقع الرسمي للجامعة، ثم واصلت إشادتها عبر منصات السوشيال ميديا لها.

وقالت في منشورها الرسمي: "وافي عسيري خبير في الإنتاجية وتطوير الأعمال، ولديه القدرات المثبتة في إدارة المخاطر والتحليل وإدارة فرق العمل وبناء الإستراتيجيات".

ثم تفاعل كبار الأكاديميين هناك مع الإشادة، حيث علَّق الدكتور "دون كابنر" عميد كلية الإدارة بقوله "وافي هو واحدٌ من طلاب الدكتوراه الأكثر بروزًا في برامج جامعة جاكسونفيل، هو واحدٌ ممن أشرفوا وعملوا معي .. أتطلع لنجاح كبير لأي منظمة ينتمي لها".

وقد صُنف برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال في جامعة جاكسونفيل فلوريدا أحد أفضل 25 برنامجًا في العالم من قبل‪@CEO_MAG مجلة الرؤساء التنفيذيين حول العالم.

يُشار إلى أن وافي عسيري سبق أن عمل بالإضافة لفريق الاستشارات التابع لجامعته، متطوعًا في مركز التطوير الوظيفي بالملحقية، وقدم العديد من البرامج التدريبية والاستشارات في مجاله للعديد من المنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى خبرته السابقة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.