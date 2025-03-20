بعد المتداول.. "خالد بن الوليد" ينفي علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كوفيد19": لا للرعب

أكد أنه يجب استقاء المعلومات من جهات موثوقة رسميًّا داخليًّا وعالميًّا: تابعوا "الصحة"

نفى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، عدم صحة المعلومات المتداولة عن علاقة الحيوانات الأليفة بمرض كورونا (كوفيد19).

وأكد أنه يجب استقاء المعلومات من الجهات المعنية والموثوقة رسميًّا داخليًّا وعالميًّا، وعدم إدخال الرعب والخوف للأسرة والمجتمع، منوهاً إلى متابعة حساب وزارة الصحة السعودي، ومنظمة الصحة العالمية.