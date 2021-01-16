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"الهلال" يعبر "الاتفاق" للدور نصف النهائي بعد الأشواط الإضافية

في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استطاع الهلال بصعوبة التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب عبوره محطة الاتفاق بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق حيث كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق صالح الشهري بعد تمريرة متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك.

وشهد شوط المباراة الأول هدفاً ملغياً لصالح الهلال في الدقيقة 19 من عمر المباراة بداعي التسلل على اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو.

تعادل الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق محترف الاتفاق فيليب كيش قبل أن يلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

في بداية شوط المباراة الإضافي الأول نجح اللاعب صالح الشهري في قيادة الهلال نحو الدور نصف النهائي بعد تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 97.

كأس الملك الهلال الاتفاق

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"الهلال" يعبر "الاتفاق" للدور نصف النهائي بعد الأشواط الإضافية
سبق

استطاع الهلال بصعوبة التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب عبوره محطة الاتفاق بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق حيث كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق صالح الشهري بعد تمريرة متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك.

وشهد شوط المباراة الأول هدفاً ملغياً لصالح الهلال في الدقيقة 19 من عمر المباراة بداعي التسلل على اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو.

تعادل الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق محترف الاتفاق فيليب كيش قبل أن يلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

في بداية شوط المباراة الإضافي الأول نجح اللاعب صالح الشهري في قيادة الهلال نحو الدور نصف النهائي بعد تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 97.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:57 PM

"الهلال" يعبر "الاتفاق" للدور نصف النهائي بعد الأشواط الإضافية

في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
2,432

استطاع الهلال بصعوبة التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب عبوره محطة الاتفاق بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق حيث كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق صالح الشهري بعد تمريرة متقنة من الظهير الأيمن محمد البريك.

وشهد شوط المباراة الأول هدفاً ملغياً لصالح الهلال في الدقيقة 19 من عمر المباراة بداعي التسلل على اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو.

تعادل الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق محترف الاتفاق فيليب كيش قبل أن يلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

في بداية شوط المباراة الإضافي الأول نجح اللاعب صالح الشهري في قيادة الهلال نحو الدور نصف النهائي بعد تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 97.

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