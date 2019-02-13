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تسجيل 254 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بالصين

عدد الحالات المصابة منذ بدء ظهور الفيروس بلغ 59804

سجّلت الصين 254 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في الصين، بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في الصين بلغ 59804 حالات؛ فيما سُجلت 1367 حالة وفاة.

وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الصحية في إقليم هوبي، أنها غيّرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.

وقالت: اعتبارًا من اليوم، سنضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريًّا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، وهذا التغيير يهدف لضمان تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب.

الصين فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 254 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بالصين
سبق

سجّلت الصين 254 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في الصين، بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في الصين بلغ 59804 حالات؛ فيما سُجلت 1367 حالة وفاة.

وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الصحية في إقليم هوبي، أنها غيّرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.

وقالت: اعتبارًا من اليوم، سنضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريًّا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، وهذا التغيير يهدف لضمان تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:17 PM

تسجيل 254 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بالصين

عدد الحالات المصابة منذ بدء ظهور الفيروس بلغ 59804

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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سجّلت الصين 254 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في الصين، بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في الصين بلغ 59804 حالات؛ فيما سُجلت 1367 حالة وفاة.

وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الصحية في إقليم هوبي، أنها غيّرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.

وقالت: اعتبارًا من اليوم، سنضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريًّا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، وهذا التغيير يهدف لضمان تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب.

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