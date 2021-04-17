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فلكيّة جدة: "قمر رمضان" يقترن بالمريخ اليوم ويُشاهَد بالعين المجردة

سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سوياً

قال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن المراقبين في الوطن العربي يستعدون لرصد اقتران مميز بين القمر وكوكب المريخ المشاهد بالعين المجردة، مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021، حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سوياً في نفس مجال رؤية المناظير أو التلسكوبات.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أن وقوع القمر قرب المريخ يُقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما بعضا في الفضاء، فالقمر يبعد عنا نحو 397.577 كيلو متراً فقط، في حين أن المريخ يبعد 285 مليون كيلو متر.

وتابع، سيظهر نحو ربع القمر مضاءً ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ 1.5، لذا سيكون القمر أكثر إشراقاً من المريخ، وسيلاحظ أن الكوكب الأحمر أصبح خافتاً الآن، مقارنة بأكتوبر العام الماضي، عندما كان في التقابل -أقرب نقطة له من الأرض- لأن المريخ يبعد الآن ضعف المسافة من الشمس، ومع ذلك فإنه لا يزال مرئياً للعين المجردة وهو الكوكب الوحيد الذي يرصد في سماء المساء هذا الشهر.

وأضاف أبوزاهرة، أن هذه فرصة لالتقاط صور للمريخ والقمر بالهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية، والتقاط صور بزاوية واسعة مع الأفق أو الأشجار أو صور مكبرة بزاوية ضيقة بوساطة التلسكوب، وإذا تمّ التقاط صور من مواقع جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم، فيمكن إظهار كيف تتغيّر المواضع الظاهرية النسبية للمريخ والقمر بمرور الوقت، وكيف تبدو مختلفة اعتماداً على خط العرض لموقع المراقبة.

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فلكيّة جدة: "قمر رمضان" يقترن بالمريخ اليوم ويُشاهَد بالعين المجردة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن المراقبين في الوطن العربي يستعدون لرصد اقتران مميز بين القمر وكوكب المريخ المشاهد بالعين المجردة، مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021، حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سوياً في نفس مجال رؤية المناظير أو التلسكوبات.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أن وقوع القمر قرب المريخ يُقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما بعضا في الفضاء، فالقمر يبعد عنا نحو 397.577 كيلو متراً فقط، في حين أن المريخ يبعد 285 مليون كيلو متر.

وتابع، سيظهر نحو ربع القمر مضاءً ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ 1.5، لذا سيكون القمر أكثر إشراقاً من المريخ، وسيلاحظ أن الكوكب الأحمر أصبح خافتاً الآن، مقارنة بأكتوبر العام الماضي، عندما كان في التقابل -أقرب نقطة له من الأرض- لأن المريخ يبعد الآن ضعف المسافة من الشمس، ومع ذلك فإنه لا يزال مرئياً للعين المجردة وهو الكوكب الوحيد الذي يرصد في سماء المساء هذا الشهر.

وأضاف أبوزاهرة، أن هذه فرصة لالتقاط صور للمريخ والقمر بالهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية، والتقاط صور بزاوية واسعة مع الأفق أو الأشجار أو صور مكبرة بزاوية ضيقة بوساطة التلسكوب، وإذا تمّ التقاط صور من مواقع جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم، فيمكن إظهار كيف تتغيّر المواضع الظاهرية النسبية للمريخ والقمر بمرور الوقت، وكيف تبدو مختلفة اعتماداً على خط العرض لموقع المراقبة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:17 AM

فلكيّة جدة: "قمر رمضان" يقترن بالمريخ اليوم ويُشاهَد بالعين المجردة

سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن المراقبين في الوطن العربي يستعدون لرصد اقتران مميز بين القمر وكوكب المريخ المشاهد بالعين المجردة، مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021، حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهذه مسافة قريبة ليظهرا سوياً في نفس مجال رؤية المناظير أو التلسكوبات.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أن وقوع القمر قرب المريخ يُقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما بعضا في الفضاء، فالقمر يبعد عنا نحو 397.577 كيلو متراً فقط، في حين أن المريخ يبعد 285 مليون كيلو متر.

وتابع، سيظهر نحو ربع القمر مضاءً ويبلغ اللمعان الظاهري للمريخ 1.5، لذا سيكون القمر أكثر إشراقاً من المريخ، وسيلاحظ أن الكوكب الأحمر أصبح خافتاً الآن، مقارنة بأكتوبر العام الماضي، عندما كان في التقابل -أقرب نقطة له من الأرض- لأن المريخ يبعد الآن ضعف المسافة من الشمس، ومع ذلك فإنه لا يزال مرئياً للعين المجردة وهو الكوكب الوحيد الذي يرصد في سماء المساء هذا الشهر.

وأضاف أبوزاهرة، أن هذه فرصة لالتقاط صور للمريخ والقمر بالهاتف الذكي أو الكاميرا الرقمية، والتقاط صور بزاوية واسعة مع الأفق أو الأشجار أو صور مكبرة بزاوية ضيقة بوساطة التلسكوب، وإذا تمّ التقاط صور من مواقع جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم، فيمكن إظهار كيف تتغيّر المواضع الظاهرية النسبية للمريخ والقمر بمرور الوقت، وكيف تبدو مختلفة اعتماداً على خط العرض لموقع المراقبة.

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