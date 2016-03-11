أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الأربعاء)، أنّ خبراء أمنيين أميركيين يشاركون في التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الخرطوم، الاثنين الماضي، حين تعرّض موكبه لتفجير وهجوم مسلّح في اعتداء إرهابي، أسفر عن جريح واحد فقط. وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، للصحافيين؛ أن فريق الخبراء الأمنيين الأمركيين وصل صباح اليوم، وجرت الاستعانة بهم لأنّ لديهم خبرة وتقنية أكثر في هذا النوع من الجرائم، وسينضمون إلى فريق التحقيقات السوداني، وفقًا لـ"فرانس 24". وأضاف أنّ التحريات ما زالت جارية، وقد جرى توقيف عدد من المشتبه بهم، من بينهم أجانب. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ الفريق الأميركي يضم ثلاثة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أقرّ أمس الاستعانة بجهات أجنبية في التحقيقات.

السودان يستعين بالـ"إف بي آي" الأمريكي في تحقيق اغتيال "حمدوك" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-11 أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الأربعاء)، أنّ خبراء أمنيين أميركيين يشاركون في التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الخرطوم، الاثنين الماضي، حين تعرّض موكبه لتفجير وهجوم مسلّح في اعتداء إرهابي، أسفر عن جريح واحد فقط.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، للصحافيين؛ أن فريق الخبراء الأمنيين الأمركيين وصل صباح اليوم، وجرت الاستعانة بهم لأنّ لديهم خبرة وتقنية أكثر في هذا النوع من الجرائم، وسينضمون إلى فريق التحقيقات السوداني، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف أنّ التحريات ما زالت جارية، وقد جرى توقيف عدد من المشتبه بهم، من بينهم أجانب.



من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ الفريق الأميركي يضم ثلاثة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".



وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أقرّ أمس الاستعانة بجهات أجنبية في التحقيقات.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 06:50 PM

السودان يستعين بالـ"إف بي آي" الأمريكي في تحقيق اغتيال "حمدوك" 3 خبراء وصلوا الخرطوم اليوم





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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الأربعاء)، أنّ خبراء أمنيين أميركيين يشاركون في التحقيق في محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الخرطوم، الاثنين الماضي، حين تعرّض موكبه لتفجير وهجوم مسلّح في اعتداء إرهابي، أسفر عن جريح واحد فقط.



وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، للصحافيين؛ أن فريق الخبراء الأمنيين الأمركيين وصل صباح اليوم، وجرت الاستعانة بهم لأنّ لديهم خبرة وتقنية أكثر في هذا النوع من الجرائم، وسينضمون إلى فريق التحقيقات السوداني، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف أنّ التحريات ما زالت جارية، وقد جرى توقيف عدد من المشتبه بهم، من بينهم أجانب.



من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ الفريق الأميركي يضم ثلاثة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".



وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أقرّ أمس الاستعانة بجهات أجنبية في التحقيقات.