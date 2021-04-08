اعتراض وتدمير "درون" حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة للمليشيات، قبل دخولها أجواء #المملكة.
وأكد التحالف أنه تم إحباط محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة للمليشيات، قبل دخولها أجواء #المملكة.
وأكد التحالف أنه تم إحباط محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة للمليشيات، قبل دخولها أجواء #المملكة.
وأكد التحالف أنه تم إحباط محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة للمليشيات، قبل دخولها أجواء #المملكة.
وأكد التحالف أنه تم إحباط محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.