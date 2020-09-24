النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأوبريت طويق العز.. نزلاء سجن مباحث أبها يحتفلون باليوم الوطني الـ90

معبّرين عن سعادتهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة

احتفل نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها باليوم الوطني التسعين بمقره بأبها، وعبَّروا عن احتفائهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وقد شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء، ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان (أنا سعودي)، يتحدث عن تاريخ السعودية، والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.

وقد شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز)، احتوى على عدد من اللوحات الفنية. وهو من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.

وعبّر عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية، وهي اليوم الوطني الـ 90.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأوبريت طويق العز.. نزلاء سجن مباحث أبها يحتفلون باليوم الوطني الـ90
سبق

احتفل نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها باليوم الوطني التسعين بمقره بأبها، وعبَّروا عن احتفائهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وقد شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء، ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان (أنا سعودي)، يتحدث عن تاريخ السعودية، والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.

وقد شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز)، احتوى على عدد من اللوحات الفنية. وهو من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.

وعبّر عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية، وهي اليوم الوطني الـ 90.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:02 AM

بأوبريت طويق العز.. نزلاء سجن مباحث أبها يحتفلون باليوم الوطني الـ90

معبّرين عن سعادتهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة

A A A
رائد القرفي - أبها
0
393

احتفل نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها باليوم الوطني التسعين بمقره بأبها، وعبَّروا عن احتفائهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وقد شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء، ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان (أنا سعودي)، يتحدث عن تاريخ السعودية، والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.

وقد شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز)، احتوى على عدد من اللوحات الفنية. وهو من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.

وعبّر عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية، وهي اليوم الوطني الـ 90.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,281
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,090
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,011
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,798

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة