النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محمد بن زايد": السعودية والإمارات في شراكة "الخندق الواحد" لمواجهة التحديات

ولي عهد أبو ظبي أكد أن أمن واستقرار المنطقة هو الهدف المشترك للبلدين

قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وفي التفاصيل، أكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصدر بيان مشترك قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.

وذكر البيان المشترك أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.

وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محمد بن زايد": السعودية والإمارات في شراكة "الخندق الواحد" لمواجهة التحديات
سبق

قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وفي التفاصيل، أكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصدر بيان مشترك قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.

وذكر البيان المشترك أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.

وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:45 PM

"محمد بن زايد": السعودية والإمارات في شراكة "الخندق الواحد" لمواجهة التحديات

ولي عهد أبو ظبي أكد أن أمن واستقرار المنطقة هو الهدف المشترك للبلدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,849

قال محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة، إن الإمارات والسعودية هما في شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.

وفي التفاصيل، أكد محمد بن زايد على أن الهدف الذي يجمع السعودية والإمارات هو الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصدر بيان مشترك قبل أيام عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكر حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.

وذكر البيان المشترك أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيراً إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن.

وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,912
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,459
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,382
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,763

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة