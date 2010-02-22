النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية

"مركز الزلازل" قال إنها ضرب على عمق 12 كم مساء الأحد

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت الحدود السورية اللبنانية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة السورية عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية
سبق

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت الحدود السورية اللبنانية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة السورية عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:16 PM

هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر تضرب الحدود السورية اللبنانية

"مركز الزلازل" قال إنها ضرب على عمق 12 كم مساء الأحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
356

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت الحدود السورية اللبنانية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقلت الوكالة السورية عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,096
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة