مدير تعليم جازان يقف ميدانيًّا على مدارس مكتب صامطة بالحد الجنوبي

أشاد بجهود المعلمين والمديرين لما يولونه من خدمات للطلاب

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أمس عددًا من مدارس الحد الجنوبي التابعة لمكتب التعليم بصامطة.

وفي التفاصيل، أكد "الأحوس" خلال زيارته مكتب تعليم صامطة أن وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة جازان تولي المدارس في الحد الجنوبي اهتمامًا كبيرًا، وتسخر الإمكانيات كافة لخدمتها، والعمل على حل جميع المشكلات التي قد تواجهها.

وأشار "الأحوس" إلى تميز المدارس التي على الشريط الحدودي؛ إذ حقق العديد من طلابها ومعلميها عددًا من الجوائز على مستوى السعودية. متطلعًا لاستمرار هذا التميز، وتحقيق نتائج أفضل خلال هذا العام.

وأشاد مدير تعليم جازان بجهود المعلمين وإدارات المدارس، وما يولونه من خدمات جلية للطلاب.. داعيًا للتعاون بين الأسرة والمدرسة؛ لما في ذلك من أهمية كبرى على المستوى التعليمي لأبنائه الطلاب.

واستهل "الأحوس" جولته بزيارة مدرسة الجاضع الابتدائية والمتوسطة مشاركًا الطلاب المستجدين ختام فعاليات الأسبوع التمهيدي.

عقب ذلك قام بجولة بمدرسة الركوبة الابتدائية، تفقد خلالها عددًا من الصفوف الدراسية، وقاعة الشهيد عيسى المدخلي.

واختتم الدكتور عسيري جولته بزيارة لمدارس رواد ‎جازان الأهلية، ورافقه خلال جولته مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي.