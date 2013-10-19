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وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية

في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة عبر منابرها للتحذير من الجماعات والتنظيمات

وجّـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق 16/ 3/ 1443هـ للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية، حيث تضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم السرورية الإرهابي، بيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحذير من خطرهم.

يشار إلى أن تخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الاجتماع حول ولي الأمر والتحذير من الجماعات والتنظيمات التي تتغطى بغطاء الدين لبث الفتن والفرقة بين المسلمين، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية
سبق

وجّـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق 16/ 3/ 1443هـ للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية، حيث تضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم السرورية الإرهابي، بيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحذير من خطرهم.

يشار إلى أن تخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الاجتماع حول ولي الأمر والتحذير من الجماعات والتنظيمات التي تتغطى بغطاء الدين لبث الفتن والفرقة بين المسلمين، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
02:38 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:41 PM

وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من جماعة السرورية الإرهابية

في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة عبر منابرها للتحذير من الجماعات والتنظيمات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
12
7,737

وجّـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق 16/ 3/ 1443هـ للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي الذي ينتهج تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمر وتفريق جماعة المسلمين، وبث الفرقة بينهم، ونشر الحروب في بلدانهم.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم للتحذير من تنظيم السرورية، حيث تضمن التوجيه أن تشتمل الخطبة على المحاور التالية: التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم السرورية الإرهابي، بيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

كما أكد التوجيه على تضمين خطب الجمعة ببيان صريح على أن هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحذير من خطرهم.

يشار إلى أن تخصيص خطبة الجمعة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة للحث على الاجتماع حول ولي الأمر والتحذير من الجماعات والتنظيمات التي تتغطى بغطاء الدين لبث الفتن والفرقة بين المسلمين، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة؛ اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة في مواكبة ما يهم المجتمع ويصلح شأنه.

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