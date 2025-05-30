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"الأرصاد": الفرصة مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.. يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتيْ حائل وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": الفرصة مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتيْ حائل وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:25 AM

"الأرصاد": الفرصة مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.. يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مُهَيّأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتيْ حائل وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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