"الإنذار المبكّر" يصدر تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية

لحالة بدأت الـ 8 صباحاً وتتواصل إلى 12 ظهراً

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية "القيصومة وحفر الباطن والنعيرية وما جاورها"، وذلك لحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة بدأت الثامنة صباحاً وتنتهي الثانية عشرة ظهر اليوم.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد في وصف الحالة "استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية؛ حيث تصل إلى أقل من (01 كلم).