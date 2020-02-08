أمانة الرياض ترفع 77950 م3 من المخلفات ضمن نطاق "المعذر"

ثمّنت تعاون السكان المستمر في إطار تحسين المشهد الحضري

رفعت أمانة منطقة الرياض 77950 مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلدية المعذر خلال الأيام السبعة الماضية، التزامًا منها بتوفير الراحة والسلامة للسكان، وتماشيًا مع مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة.

وتضمنت الأعمال الميدانية إزالة 3610 صبات خرسانية غير نظامية، ومعالجة 5087 مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات الإسفلتية على الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة 77 لوحة إرشادية.

وشمل تحسين المشهد الحضري في نطاق بلدية المعذر، أعمال دهن للطرقات بمساحة 8700 متر طولي، ودهن لممرات المشاة بمساحة 618 مترًا مربعًا، وتجميل للأرصفة وصيانتها بمساحة 12112 مترًا طوليًا، ومعالجات بلاط بمساحة 187 مترًا مربعًا.

وثمنت أمانة الرياض تعاون السكان المستمر في تحسين المشهد الحضري، والتزامهم بالأنظمة والضوابط المعنية بالمحافظة على نظافة المنطقة وجمالها، مؤكدة مواصلتها للأعمال اليومية الهادفة إلى إزالة جميع مظاهر التلوث البصري.