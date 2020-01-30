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إبرام مذكرة بين "الإسكان" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية

وقّعت وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان.

ويمثل هذا البرنامج منظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وقام بتوقيع الاتفاقية من طرف وزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، ومن طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الممثل المقيم للبرنامج بالمملكة العربية السعودية الدكتور آدم بولوكوس.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان على وضع خطة عمل مشاركة القطاع غير الربحي، ومراجعة شاملة للسياسات الحالية والتشريعات والأنظمة وحوكمة قطاع الإسكان التنموي لتحفيز الجمعيات الأهلية غير الربحية في المجال، إضافة إلى التحليل المكاني لتحديد مواقع مشاريع الإسكان التنموي.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوجد في 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

وزارة الإسكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إبرام مذكرة بين "الإسكان" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
سبق

وقّعت وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان.

ويمثل هذا البرنامج منظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وقام بتوقيع الاتفاقية من طرف وزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، ومن طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الممثل المقيم للبرنامج بالمملكة العربية السعودية الدكتور آدم بولوكوس.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان على وضع خطة عمل مشاركة القطاع غير الربحي، ومراجعة شاملة للسياسات الحالية والتشريعات والأنظمة وحوكمة قطاع الإسكان التنموي لتحفيز الجمعيات الأهلية غير الربحية في المجال، إضافة إلى التحليل المكاني لتحديد مواقع مشاريع الإسكان التنموي.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوجد في 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
03:01 PM

إبرام مذكرة بين "الإسكان" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت وزارة الإسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تعاون، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان.

ويمثل هذا البرنامج منظمة دولية تتبع للأمم المتحدة أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وقام بتوقيع الاتفاقية من طرف وزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي، ومن طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الممثل المقيم للبرنامج بالمملكة العربية السعودية الدكتور آدم بولوكوس.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان على وضع خطة عمل مشاركة القطاع غير الربحي، ومراجعة شاملة للسياسات الحالية والتشريعات والأنظمة وحوكمة قطاع الإسكان التنموي لتحفيز الجمعيات الأهلية غير الربحية في المجال، إضافة إلى التحليل المكاني لتحديد مواقع مشاريع الإسكان التنموي.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوجد في 170 دولة، إذ يعمل على عدة عناصر، ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

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