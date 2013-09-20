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"إنفاذ" يشرف على تصفية 26 عقاراً

بمساحات تتجاوز 500 ألف متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة خمسة مزادات علنية تحت إشرافه، وتستعرض عقارات في منطقة الرياض، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل، وتبدأ من 26 حتى 29 من شهر سبتمبر 2021م.

وتستعرض هذه المزادات 26 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع، وتبدأ بمزاد عنيزة الإلكتروني، الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي بمحافظة عنيزة، ثم مزاد البكيرية الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية، ومزاد حائل الذي يستعرض 10 فرصٍ عقارية تتمثل في 7 أراضٍ زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي بمدينة حائل، ومزاد العنوان الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في معارضٍ وصالات عرض ومستودع بمدينة الرياض، ومزاد "البدائع" الذي يستعرض 7 فرص استثمارية، تتمثل في 7 أراضٍ سكنية بمحافظة البدائع.

ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنفاذ" يشرف على تصفية 26 عقاراً
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة خمسة مزادات علنية تحت إشرافه، وتستعرض عقارات في منطقة الرياض، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل، وتبدأ من 26 حتى 29 من شهر سبتمبر 2021م.

وتستعرض هذه المزادات 26 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع، وتبدأ بمزاد عنيزة الإلكتروني، الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي بمحافظة عنيزة، ثم مزاد البكيرية الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية، ومزاد حائل الذي يستعرض 10 فرصٍ عقارية تتمثل في 7 أراضٍ زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي بمدينة حائل، ومزاد العنوان الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في معارضٍ وصالات عرض ومستودع بمدينة الرياض، ومزاد "البدائع" الذي يستعرض 7 فرص استثمارية، تتمثل في 7 أراضٍ سكنية بمحافظة البدائع.

ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
03:42 PM

"إنفاذ" يشرف على تصفية 26 عقاراً

بمساحات تتجاوز 500 ألف متر مربع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة خمسة مزادات علنية تحت إشرافه، وتستعرض عقارات في منطقة الرياض، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل، وتبدأ من 26 حتى 29 من شهر سبتمبر 2021م.

وتستعرض هذه المزادات 26 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع، وتبدأ بمزاد عنيزة الإلكتروني، الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي بمحافظة عنيزة، ثم مزاد البكيرية الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية، ومزاد حائل الذي يستعرض 10 فرصٍ عقارية تتمثل في 7 أراضٍ زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي بمدينة حائل، ومزاد العنوان الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في معارضٍ وصالات عرض ومستودع بمدينة الرياض، ومزاد "البدائع" الذي يستعرض 7 فرص استثمارية، تتمثل في 7 أراضٍ سكنية بمحافظة البدائع.

ويعدّ "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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