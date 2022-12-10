"المحيسن": المملكة تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م

خلال إقامة منتدى بعنوان "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية"

شكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الرياض، على رعايته منتدى "نزاهة" السادس للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م، بعنوان "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية".

يُقام المنتدى بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، بعد غدٍ الأحد, تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام "متحدون على مكافحة الفساد".

وقال "المحيسن": المملكة العربية السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال عقد هذا المنتدى، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لما تضمنه تنظيم "نزاهة"، القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد.

وأضاف: الهيئة تتطلع لمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ قيم النزاهة، وإشاعة الشفافية، ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، التي جعلت "الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسة.

وأردف: المنتدى سيشارك فيه نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية، والخاصة، آملا أن يحقق هذا المنتدى الفوائد المرجوة منه، وأن تتواصل الجهود في المملكة ودول العالم، للتعاون المثمر والبناء في مجال حماية النزاهة، ومكافحة الفساد.

وتابع: أدعو الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع للتفاعل مع هذه المناسبة، واستشعار المسؤولية في ذلك، انطلاقاً من شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م، "متحدون على مكافحة الفساد".