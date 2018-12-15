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انقطاع الإنترنت يغضب سكان "الحشرج".. مَنَع "المدارس" من التواصل مع "نور"

طالبوا المسؤولين بسرعة دعم الشبكة بـ4G وإنشاء برج جديد لتغطية المنطقة

أبدى سكان مركز الحشرج بمحافظة تربة تذمرهم واستياءهم الشديد من ضعف وسوء تغطية شبكة الجوال والإنترنت؛ وهو ما تسبَّب بفقدان التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتساب وسناب شات" وغيرهما، وكذلك عدم تمكُّنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال المواقع الرسمية لها، التي تتطلب ضرورة توافُر شبكة الإنترنت بالهاتف المحمول أو بجهاز الحاسب الآلي.

وأوضح عدد من المواطنين لـ"سبق" أنهم يعانون انقطاعًا تامًّا بخدمات الإنترنت داخل منازلهم وخارجها، لافتين إلى أنهم يضطرون في بعض الأوقات إلى الخروج بعيدًا عن منازلهم؛ ليتمكنوا من التواصل بمن يريدون من خلال الاتصال أو برنامج الواتساب، وكذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي من أبرزها خدمة أبشر، وحجز موعد لهم أو لذويهم للاستفادة من الخدمات الصحية بمركز صحي الحشرج الذي يشترط حصول المريض على موعد مسبق من خلال خدمة موعد التي أطلقتها وزارة الصحة.

وأشاروا إلى أن مجمعات "الحشرج" لتعليم البنين والبنات تواجه صعوبة في التواصل مع برنامج "نور" لرصد درجات الطلاب والطالبات من خلال البرنامج، وخصوصًا في هذه الأيام التي هي مقبلة على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ وذلك بسبب الضعف المستمر والانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت في مركز الحشرج المأهول بالسكان.

وأرجع المواطنون ذلك الضعف لعدم وجود برج جوال يكفي لتغطية الحي والمناطق المجاورة، مبينين أنهم تقدموا للجهات ذات العلاقة مرات عدة، وحتى الآن لم يجدوا أي فائدة، ولم ينظر في وضعهم بعين الاعتبار؛ وهو ما أعاد للأذهان الزمن القديم في المنطقة التي كانت تفتقر لشبكة الجوال لقلة المشتركين قبل عشرات السنين.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في الاتصالات السعودية في الطائف بإيجاد حل لهم، وعلاج سوء شبكة 3G الموجودة في الوقت الحالي للاتصال والإنترنت، مؤكدين ضرورة إنشاء برج للشبكة بالمنطقة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك ترقية مشغل الشبكة الحالية إلى 4G كبقية المناطق المجاورة.

شبكة إنترنت شبكة الجوال مركز الحشرج تربة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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انقطاع الإنترنت يغضب سكان "الحشرج".. مَنَع "المدارس" من التواصل مع "نور"
سبق

أبدى سكان مركز الحشرج بمحافظة تربة تذمرهم واستياءهم الشديد من ضعف وسوء تغطية شبكة الجوال والإنترنت؛ وهو ما تسبَّب بفقدان التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتساب وسناب شات" وغيرهما، وكذلك عدم تمكُّنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال المواقع الرسمية لها، التي تتطلب ضرورة توافُر شبكة الإنترنت بالهاتف المحمول أو بجهاز الحاسب الآلي.

وأوضح عدد من المواطنين لـ"سبق" أنهم يعانون انقطاعًا تامًّا بخدمات الإنترنت داخل منازلهم وخارجها، لافتين إلى أنهم يضطرون في بعض الأوقات إلى الخروج بعيدًا عن منازلهم؛ ليتمكنوا من التواصل بمن يريدون من خلال الاتصال أو برنامج الواتساب، وكذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي من أبرزها خدمة أبشر، وحجز موعد لهم أو لذويهم للاستفادة من الخدمات الصحية بمركز صحي الحشرج الذي يشترط حصول المريض على موعد مسبق من خلال خدمة موعد التي أطلقتها وزارة الصحة.

وأشاروا إلى أن مجمعات "الحشرج" لتعليم البنين والبنات تواجه صعوبة في التواصل مع برنامج "نور" لرصد درجات الطلاب والطالبات من خلال البرنامج، وخصوصًا في هذه الأيام التي هي مقبلة على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ وذلك بسبب الضعف المستمر والانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت في مركز الحشرج المأهول بالسكان.

وأرجع المواطنون ذلك الضعف لعدم وجود برج جوال يكفي لتغطية الحي والمناطق المجاورة، مبينين أنهم تقدموا للجهات ذات العلاقة مرات عدة، وحتى الآن لم يجدوا أي فائدة، ولم ينظر في وضعهم بعين الاعتبار؛ وهو ما أعاد للأذهان الزمن القديم في المنطقة التي كانت تفتقر لشبكة الجوال لقلة المشتركين قبل عشرات السنين.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في الاتصالات السعودية في الطائف بإيجاد حل لهم، وعلاج سوء شبكة 3G الموجودة في الوقت الحالي للاتصال والإنترنت، مؤكدين ضرورة إنشاء برج للشبكة بالمنطقة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك ترقية مشغل الشبكة الحالية إلى 4G كبقية المناطق المجاورة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
01:51 AM

انقطاع الإنترنت يغضب سكان "الحشرج".. مَنَع "المدارس" من التواصل مع "نور"

طالبوا المسؤولين بسرعة دعم الشبكة بـ4G وإنشاء برج جديد لتغطية المنطقة

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متعب البقمي - تربة
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أبدى سكان مركز الحشرج بمحافظة تربة تذمرهم واستياءهم الشديد من ضعف وسوء تغطية شبكة الجوال والإنترنت؛ وهو ما تسبَّب بفقدان التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "واتساب وسناب شات" وغيرهما، وكذلك عدم تمكُّنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خلال المواقع الرسمية لها، التي تتطلب ضرورة توافُر شبكة الإنترنت بالهاتف المحمول أو بجهاز الحاسب الآلي.

وأوضح عدد من المواطنين لـ"سبق" أنهم يعانون انقطاعًا تامًّا بخدمات الإنترنت داخل منازلهم وخارجها، لافتين إلى أنهم يضطرون في بعض الأوقات إلى الخروج بعيدًا عن منازلهم؛ ليتمكنوا من التواصل بمن يريدون من خلال الاتصال أو برنامج الواتساب، وكذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي من أبرزها خدمة أبشر، وحجز موعد لهم أو لذويهم للاستفادة من الخدمات الصحية بمركز صحي الحشرج الذي يشترط حصول المريض على موعد مسبق من خلال خدمة موعد التي أطلقتها وزارة الصحة.

وأشاروا إلى أن مجمعات "الحشرج" لتعليم البنين والبنات تواجه صعوبة في التواصل مع برنامج "نور" لرصد درجات الطلاب والطالبات من خلال البرنامج، وخصوصًا في هذه الأيام التي هي مقبلة على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ وذلك بسبب الضعف المستمر والانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت في مركز الحشرج المأهول بالسكان.

وأرجع المواطنون ذلك الضعف لعدم وجود برج جوال يكفي لتغطية الحي والمناطق المجاورة، مبينين أنهم تقدموا للجهات ذات العلاقة مرات عدة، وحتى الآن لم يجدوا أي فائدة، ولم ينظر في وضعهم بعين الاعتبار؛ وهو ما أعاد للأذهان الزمن القديم في المنطقة التي كانت تفتقر لشبكة الجوال لقلة المشتركين قبل عشرات السنين.

وطالب الأهالي عبر "سبق" المسؤولين في الاتصالات السعودية في الطائف بإيجاد حل لهم، وعلاج سوء شبكة 3G الموجودة في الوقت الحالي للاتصال والإنترنت، مؤكدين ضرورة إنشاء برج للشبكة بالمنطقة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك ترقية مشغل الشبكة الحالية إلى 4G كبقية المناطق المجاورة.

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