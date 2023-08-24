وأوضحت أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة أظهرت أنها لم تجتز اختبار المواصفة BS EN 12546-1، حيث لم تجتز العينة اختبار "فقدان الحرارة – السعة".

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن منتج "حافظة سوائل وادي"، وبلد إنتاجه الصين، غير مطابق للمواصفات.

"المواصفات" تحذر من حافظة سوائل "وادي": غير مطابقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-24 أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن منتج "حافظة سوائل وادي"، وبلد إنتاجه الصين، غير مطابق للمواصفات. وأوضحت أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة أظهرت أنها لم تجتز اختبار المواصفة BS EN 12546-1، حيث لم تجتز العينة اختبار "فقدان الحرارة – السعة".

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 04:04 PM

"المواصفات" تحذر من حافظة سوائل "وادي": غير مطابقة الهيئة أكدت أن العينة لم تجتز اختبار "فقدان الحرارة- السعة"





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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن منتج "حافظة سوائل وادي"، وبلد إنتاجه الصين، غير مطابق للمواصفات.

وأوضحت أن نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة أظهرت أنها لم تجتز اختبار المواصفة BS EN 12546-1، حيث لم تجتز العينة اختبار "فقدان الحرارة – السعة".