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أمانة القصيم تغلق 9 منشآت مخالفة وتصادر طن مواد غذائية فاسدة

قالت إن الحملات الميدانية متواصلة تأكيداً للسلامة العامة

نظمت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، حملة ميدانية شاركت فيها إدارة العمليات والطوارئ والإدارة العامة للنظافة، استهدفت فحص تطبيق الاشتراطات الصحية على مستودعات المواد الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بالمنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.

وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم عن أنه تم خلال الحملة إغلاق تسع منشآت مخالفة للاشتراطات النظامية بمدينة بريدة، بالإضافة إلى مصادرة طن واحد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات، ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها بطرق مخالفة.

وأكدت أمانة منطقة القصيم على أن الحملات الميدانية متواصلة على عدد من المواقع تأكيداً للسلامة العامة، ودعت عموم المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ على الرقم (940) الذي يتلقى البلاغات على مدار الساعة أو عبر تطبيق (صور وأرسل) على الهواتف الذكية.

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أمانة القصيم تغلق 9 منشآت مخالفة وتصادر طن مواد غذائية فاسدة
سبق

نظمت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، حملة ميدانية شاركت فيها إدارة العمليات والطوارئ والإدارة العامة للنظافة، استهدفت فحص تطبيق الاشتراطات الصحية على مستودعات المواد الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بالمنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.

وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم عن أنه تم خلال الحملة إغلاق تسع منشآت مخالفة للاشتراطات النظامية بمدينة بريدة، بالإضافة إلى مصادرة طن واحد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات، ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها بطرق مخالفة.

وأكدت أمانة منطقة القصيم على أن الحملات الميدانية متواصلة على عدد من المواقع تأكيداً للسلامة العامة، ودعت عموم المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ على الرقم (940) الذي يتلقى البلاغات على مدار الساعة أو عبر تطبيق (صور وأرسل) على الهواتف الذكية.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:17 PM

أمانة القصيم تغلق 9 منشآت مخالفة وتصادر طن مواد غذائية فاسدة

قالت إن الحملات الميدانية متواصلة تأكيداً للسلامة العامة

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ياسر العتيبي - القصيم
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نظمت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الديرة الفرعية، حملة ميدانية شاركت فيها إدارة العمليات والطوارئ والإدارة العامة للنظافة، استهدفت فحص تطبيق الاشتراطات الصحية على مستودعات المواد الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بالمنطقة المركزية وسط مدينة بريدة.

وكشف المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم عن أنه تم خلال الحملة إغلاق تسع منشآت مخالفة للاشتراطات النظامية بمدينة بريدة، بالإضافة إلى مصادرة طن واحد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد من المخالفات، ومصادرة مواد غذائية تم تخزينها بطرق مخالفة.

وأكدت أمانة منطقة القصيم على أن الحملات الميدانية متواصلة على عدد من المواقع تأكيداً للسلامة العامة، ودعت عموم المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة بلدية بالاتصال على مركز العمليات والطوارئ على الرقم (940) الذي يتلقى البلاغات على مدار الساعة أو عبر تطبيق (صور وأرسل) على الهواتف الذكية.

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