"اليمن": لا بد من تعزيز عمل الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بموانئ الحديدة

الوحيشي: إعادة الانتشار ضرورية ونبذل مزيداً من الجهود لتحقيق الاستقرار

أكّد سفير اليمن لدى روسيا أحمد سالم الوحيشي؛ حرص الحكومة اليمنية على تعزيز آلية عمل الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.

وكان الوحيشي؛ قد التقى وسفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأشار الوحيشي؛ في اللقاء الذي تم الليلة الماضية، إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.

واستعرض السفير اليمني، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في بلاده، مؤكداً أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء بأي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.

وفي موضوع آخر أشار الوحيشي؛ الى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان رغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر في اليمن والإقليم.

وقال إن الحكومة في بلاده تبذل مزيداً من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوبين للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء، وتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار.

بدوره، أكد بوغدانوف؛ وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.