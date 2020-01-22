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"بأمسية بن عوير".. "ثقافة وفنون القريات" تطلق أولى أنشطتها الشتوية

الجمعة المقبلة.. ووجهت دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية والاستمتاع بها

‫تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".

ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.

القريات لجنة الثقافة والفنون بالقريات

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"بأمسية بن عوير".. "ثقافة وفنون القريات" تطلق أولى أنشطتها الشتوية
سبق

‫تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".

ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:39 AM

"بأمسية بن عوير".. "ثقافة وفنون القريات" تطلق أولى أنشطتها الشتوية

الجمعة المقبلة.. ووجهت دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية والاستمتاع بها

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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‫تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف -ممثلةً في لجنة الثقافة والفنون بالقريات وشراكة بلدية محافظة القريات- أولى أمسيات لجنة الثقافة والفنون، للمنشد "بندر بن عوير" ويديرها الإعلامي "أحمد الشراري"، والتي ستقام مساء يوم الجمعة القادم الموافق (29/ 5/ 1441هـ)، بعد صلاة العشاء على "مسرح المركز الحضاري بالقريات".

ووجهت اللجنة دعوتها العامة للجميع لحضور الأمسية الإنشادية والاستمتاع بها.

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