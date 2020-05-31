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استهدفت 33 قرية.. مبادرة تطوعية لتعقيم وتهيئة مساجد الشقيق "صور"

تعاونت على تنفيذها جمعيات.. منشورات توعوية بلغات عدة وهدايا ومعطرات

نفّذت جمعية البر الخيرية بالشقيق، بالتعاون مع فريق رحماء التطوعي التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، وجمعية الدعوة بالشقيق، وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالشقيق، مبادرة تأهيل المساجد وتعقيمها؛ وذلك تحت إشراف مكتب الإشراف على المساجد بمحافظة الدرب.

وكانت مبادرة تأهيل وتنظيف وتعقيم المساجد بمركز الشقيق والقرى التابعة له، قد تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها، ٢٠٠ متطوع، وتم استهداف أكثر من مئة مسجد في ٣٣ قرية تابعة للمركز.

وتم تنظيف المساجد وتعقيمها، ورفع المصاحف مؤقتاً، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعليق المنشورات التوعوية بهذا الشأن بعدة لغات، ووزعت هدايا على جوامع المركز عبارة عن معقمات اليد ومعطرات، وشاركت بلدية الشقيق، الجهات الخيرية، والتوعية بالقيام بتعقيم مداخل وأحواش الجوامع.

جمعية البر الخيرية الشقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استهدفت 33 قرية.. مبادرة تطوعية لتعقيم وتهيئة مساجد الشقيق "صور"
سبق

نفّذت جمعية البر الخيرية بالشقيق، بالتعاون مع فريق رحماء التطوعي التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، وجمعية الدعوة بالشقيق، وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالشقيق، مبادرة تأهيل المساجد وتعقيمها؛ وذلك تحت إشراف مكتب الإشراف على المساجد بمحافظة الدرب.

وكانت مبادرة تأهيل وتنظيف وتعقيم المساجد بمركز الشقيق والقرى التابعة له، قد تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها، ٢٠٠ متطوع، وتم استهداف أكثر من مئة مسجد في ٣٣ قرية تابعة للمركز.

وتم تنظيف المساجد وتعقيمها، ورفع المصاحف مؤقتاً، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعليق المنشورات التوعوية بهذا الشأن بعدة لغات، ووزعت هدايا على جوامع المركز عبارة عن معقمات اليد ومعطرات، وشاركت بلدية الشقيق، الجهات الخيرية، والتوعية بالقيام بتعقيم مداخل وأحواش الجوامع.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:21 AM

استهدفت 33 قرية.. مبادرة تطوعية لتعقيم وتهيئة مساجد الشقيق "صور"

تعاونت على تنفيذها جمعيات.. منشورات توعوية بلغات عدة وهدايا ومعطرات

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محمد المواسي - جازان
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1,215

نفّذت جمعية البر الخيرية بالشقيق، بالتعاون مع فريق رحماء التطوعي التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، وجمعية الدعوة بالشقيق، وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالشقيق، مبادرة تأهيل المساجد وتعقيمها؛ وذلك تحت إشراف مكتب الإشراف على المساجد بمحافظة الدرب.

وكانت مبادرة تأهيل وتنظيف وتعقيم المساجد بمركز الشقيق والقرى التابعة له، قد تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها، ٢٠٠ متطوع، وتم استهداف أكثر من مئة مسجد في ٣٣ قرية تابعة للمركز.

وتم تنظيف المساجد وتعقيمها، ورفع المصاحف مؤقتاً، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعليق المنشورات التوعوية بهذا الشأن بعدة لغات، ووزعت هدايا على جوامع المركز عبارة عن معقمات اليد ومعطرات، وشاركت بلدية الشقيق، الجهات الخيرية، والتوعية بالقيام بتعقيم مداخل وأحواش الجوامع.

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