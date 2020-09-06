النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات

يسعى فريق "درّاج جدة للسيّدات" إلى أن يكون في كل بيت درّاجة، وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات لتكون مجتمعًا صحيًا متكاملاً، حيث يشهد الفريق إقبالاً كبيرًا من السيدات بعد انضمام أكثر من 400 سيدة، فيما العدد في ازدياد.

وتفصيلاً، تشاركت "أشواق الحازمي" و"نسرين حكيم" هواية ركوب الدراجة الهوائية حتى أصبحتا من مؤسستي فريق "درّاج جدة للسيّدات" الذي أنشئ عام 2018.

وقالت "نسرين حكيم"، قائدة الفريق لأخبار التاسعة على قناة mbc: "شغفي بهذه الهواية منذ الصغر ولد فكرة تأسيس الفريق، وتحقق هدفي طبقًا لمقولة: (ما تبحث عنه يبحث عنك)".

وأضافت "أشواق الحازمي" قائدة الفريق، أنه مرّ عام ونصف العام على تأسيس الفريق، ومستمرون -إن شاء الله-، ولدينا برنامج تدريبي مرتين أسبوعيًا نقطع مسافات 30 كلم و20 كلم، ولدينا أيضا برنامج شهري بقطع مسافة 50 كلم.

وتحرص "خديجة الأنصاري" على تطبيق إجراءات السلامة على المشاركات في الفريق، حيث أكدت "ضرورة استخدام الخوذة للحماية والإضاءات الأمامية والخلفية للدرّاجات، مع سيارة دعم للفريق تسير خلفنا في حال تعرض إحدى المشاركات للإصابة مع التعقيم قبل وبعد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات
سبق

يسعى فريق "درّاج جدة للسيّدات" إلى أن يكون في كل بيت درّاجة، وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات لتكون مجتمعًا صحيًا متكاملاً، حيث يشهد الفريق إقبالاً كبيرًا من السيدات بعد انضمام أكثر من 400 سيدة، فيما العدد في ازدياد.

وتفصيلاً، تشاركت "أشواق الحازمي" و"نسرين حكيم" هواية ركوب الدراجة الهوائية حتى أصبحتا من مؤسستي فريق "درّاج جدة للسيّدات" الذي أنشئ عام 2018.

وقالت "نسرين حكيم"، قائدة الفريق لأخبار التاسعة على قناة mbc: "شغفي بهذه الهواية منذ الصغر ولد فكرة تأسيس الفريق، وتحقق هدفي طبقًا لمقولة: (ما تبحث عنه يبحث عنك)".

وأضافت "أشواق الحازمي" قائدة الفريق، أنه مرّ عام ونصف العام على تأسيس الفريق، ومستمرون -إن شاء الله-، ولدينا برنامج تدريبي مرتين أسبوعيًا نقطع مسافات 30 كلم و20 كلم، ولدينا أيضا برنامج شهري بقطع مسافة 50 كلم.

وتحرص "خديجة الأنصاري" على تطبيق إجراءات السلامة على المشاركات في الفريق، حيث أكدت "ضرورة استخدام الخوذة للحماية والإضاءات الأمامية والخلفية للدرّاجات، مع سيارة دعم للفريق تسير خلفنا في حال تعرض إحدى المشاركات للإصابة مع التعقيم قبل وبعد".

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:28 PM

فريق "درّاج جدة للسيّدات": نسعى لأن يكون في كل بيت درّاجة.. وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
2,050

يسعى فريق "درّاج جدة للسيّدات" إلى أن يكون في كل بيت درّاجة، وأن تصبح جدة عاصمة الدراجات لتكون مجتمعًا صحيًا متكاملاً، حيث يشهد الفريق إقبالاً كبيرًا من السيدات بعد انضمام أكثر من 400 سيدة، فيما العدد في ازدياد.

وتفصيلاً، تشاركت "أشواق الحازمي" و"نسرين حكيم" هواية ركوب الدراجة الهوائية حتى أصبحتا من مؤسستي فريق "درّاج جدة للسيّدات" الذي أنشئ عام 2018.

وقالت "نسرين حكيم"، قائدة الفريق لأخبار التاسعة على قناة mbc: "شغفي بهذه الهواية منذ الصغر ولد فكرة تأسيس الفريق، وتحقق هدفي طبقًا لمقولة: (ما تبحث عنه يبحث عنك)".

وأضافت "أشواق الحازمي" قائدة الفريق، أنه مرّ عام ونصف العام على تأسيس الفريق، ومستمرون -إن شاء الله-، ولدينا برنامج تدريبي مرتين أسبوعيًا نقطع مسافات 30 كلم و20 كلم، ولدينا أيضا برنامج شهري بقطع مسافة 50 كلم.

وتحرص "خديجة الأنصاري" على تطبيق إجراءات السلامة على المشاركات في الفريق، حيث أكدت "ضرورة استخدام الخوذة للحماية والإضاءات الأمامية والخلفية للدرّاجات، مع سيارة دعم للفريق تسير خلفنا في حال تعرض إحدى المشاركات للإصابة مع التعقيم قبل وبعد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,304

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة