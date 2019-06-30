الرصد الأسبوعي: السعودية.. قائد يرسم ملامح دولة ذات حضور عالمي في قمة الـ G20

أبهر زعماء العالم بقوة نظرته البعيدة ليمنح شعبه كل مقومات الحياة

أولى العالم اهتمامًا موسعًا بالسعودية فقد كان أسبوعاً مختلفاً، لا تمر ساعة إلا ويشاهد العالم الخطوات الكبرى للسعودية، والتي يخطو بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية، من قصرها الأزرق وحتى انتهت جولته باتفاقيات وتدشين مصفاة s- oilالكورية واتفاقيات في مختلف المجالات، فيما كان الحدث الأبرز هو قمة العشرين.

فمنذ أن توسط سموه الزعماء بابتسامة عريضة والتي لفتت العالم، وتبعها مصافحة الرئيس الأمريكي ترامب، والاجتماعات المتواصلة على هامش قمة أوساكا، فيما تصدرت الكلمة التي ألقاها سموه اليوم، النقاشات والاهتمامات والتحليلات على منصات الوسائل الإعلامية العالمية والمحلية والإقليمية، وكما كانت الأكثر بروزاً في هاشتاقات قمة الـG20، بالإضافة إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعية، وذلك لاعتبارات عدة.

وعلى الصعيد المحلي فيما تعرض مطار أبها لهجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين، بالإضافة إلى انضمام السعودية كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالي"فاتف"، وأيضًا تطبيق نظام الإقامة المميز بعد 3 سنوات من إعلان ولي العهد عنه، والذي يعد في صالح المواطن ورافدًا قويًا لإيرادات الدولة .

وأنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة، وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية؛ لتصبح القدية بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" في المملكة، فيما تمكنت القوات الخاصة السعودية من إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن.

أوساكا.. هنا نص كلمة ولي العهد في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين

"أصحاب الفخامة، السيدات والسادة.

"نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أشكر دولة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، على حسن استضافته لنا في هذه المدينة الجميلة، وأهنئه على إدارته الناجحة لقمتنا وعلى النتائج المتميزة التي حققتها.

أشيد ببرنامج عمل المجموعة خلال الرئاسة اليابانية هذا العام وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، وستواصل المملكة دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية هذا العام".

https://sabq.org/dRMSLF

"بوتن": روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم: "إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط؛ نظراً لوفرة الإمدادات في العالم".

وصرح بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا: " سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

https://sabq.org/qVtBhP

"ترامب": لم يشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد السعودي في "قضية خاشقجي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، على هامش قمة دول العشرين المقام في اليابان، إنه لم يُشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي؛ وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في تغريداتٍ لها.

وقال "ترامب": "السعودية تأخذ التحقيقات في قضية خاشقجي؛ على محمل الجد، ولم يشر أيّ طرفٍ إلى ولي العهد السعودي، في قضية خاشقجي"، مؤكداً: "السعودية تحاكم المتهمين بالضلوع في قضية خاشقجي".

https://sabq.org/FwJDtZ

"ولي العهد": أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا.. والرحلة طويلة

قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات في كافة الأصعدة .

وقال ولي العهد: "نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلة الماضية".

https://sabq.org/2ybtn3

الصورة الأكثر إعجابًا.. ولي العهد يتقدم رؤساء دول الـ20

جرى تداول صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت أمس الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، تداولًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما سطر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الإعجاب ضمن تعليقاتهم على الصور واللقطات التي ظهر فيها سمو ولي العهد؛ في ظل الحفاوة التي استقبل بها من رؤساء الدول.

الصورة الأكثر إعجابًا والتي التُقطت مساء اليوم، ونشرها المصور بندر الجلعود، ظهَر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول؛ حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول.

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"قمة العشرين" في أوساكا تبدأ أعمالها بالتركيز على الاقتصاد العالمي

أكّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ رغبة بلاده في أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وحثّ "آبي" في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حوّل، وبشكل سريع، جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصادات الدول.

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مصافحة ولي العهد وترامب في قائمة أفضل الصور العالمية

وصفت صحيفة "بريزبان تايمز" الأسترالية، صورة مصافحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ خلال قمة العشرين في اليابان، من ضمن أفضل الصور العالمية.

وقالت الصحيفة التي عرضت صوراً عدة، إن صورة اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي ومن خلفهما يظهر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ وبقية قادة دول العالم، وهم يلوّحون بأيديهم من ضمن أفضل الصور التي نشرتها خلال اليوم وكالات الأنباء العالمية.

https://sabq.org/XCtdfZ

وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين يتصدّر "تويتر".. ومغرِّدون: عزنا وفخرنا

تصدّر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين موقع "تويتر"، حيث عبّر من خلاله المغرّدون عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد خلال مشاركته في قمة العشرين.

وعبَّر المغردون عن فخرهم بالاستقبال غير التقليدي الذي قُوبل به سمو ولي العهد من قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية بدءاً من رئيس الوزراء الياباني، مروراً في همسات ترامب، وصولاً الى الحديث الودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهم الابتسامات.

https://sabq.org/9mG6FB

"بلومبيرج" تعلّق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة "العشرين": في المقدمة يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة"

هكذا علّقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية.

ولفتت الابتسامة العريضة المعهودة للأمير محمد بن سلمان، انتباه الوكالة العريقة، وتوسطه زعماء العالم في الصورة التذكارية لتعلّق قائلة: "حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة".

https://sabq.org/NLXgGw

وزير الداخلية يطلق هوية السجون الجديدة ويدشن مركز تطوير القدرات النسائي بجدة

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء الماضي، الهوية الجديدة للمديرية العامة للسجون، لتخرج بحلتها المتوافقة مع ما تشهده المديرية من قفزات نوعية في برامجها الإصلاحية، وذلك خلال حفل أقيم في سجن بريمان بمحافظة جدة.

https://sabq.org/9YrNsD

"قوات التحالف" تعترض وتسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (2220) من مساء اليوم تمكنت - ولله الحمد- قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة.

https://sabq.org/5wGN3H

المملكة وكوريا توقعان برنامج استراتيجية الملكية الفكرية

شهدت العاصمة الكورية سيول، التوقيع اليوم على برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

https://sabq.org/DS6zrR

سيؤول.. ولي العهد يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي" تشونغ كي سون، ورئيس شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة سام هيون كا.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتبادلة وبخاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

https://sabq.org/dvPbcs

سيؤول.. وزير الثقافة يوقع مذكرة تفاهم مع كوريا تهدف الى تبادل الخبرات

وقع وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مذكرة تفاهم مع كوريا تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات الثقافية بين البلدين.

وقال الوزير عبر حسابه: سعداء بالتعاون الثقافي الجديد الذي يجمعنا بجمهورية كوريا الجنوبية على هامش زيارة سمو سيدي ولي العهد، يتمثّل بتوقيع مذكرة تفاهم تعزز من تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين.

https://sabq.org/FPGjyR

بالصور.. رئيس كوريا وولي العهد يدشنان مصفاة S-Oil الكورية

دشن الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في العاصمة سيول، مصفاة S-Oil الكورية.

وفور وصول الرئيس الكوري، وسمو ولي العهد عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شركة S-Oil كيم تشول سو كلمة أبرز فيها نتاج استثمار شركة أرامكو السعودية في كوريا على مدى عقود، ودور هذه الشراكة الكبير في إمدادات الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي في كوريا.

وأشار إلى أن علاقات التعاون بين S-Oil وأرامكو السعودية تتطور ليس فحسب في مجال النفط والتكرير بل لتشمل حتى البحث والتعليم والتبادل الثقافي."

https://sabq.org/mxDXzW

القدية" تعلن مخططها العام وتكشف عن خمس مناطق تطويرية بمعايير عالمية

أنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسة، وهي: منطقة منتجع الترفيه، ومنطقة مركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، ومنطقة الحركة والتشويق، والغولف والمنطقة السكنية؛ لتصبح القدية بذلك "عاصمة الترفيه والرياضة والفنون" في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المرافق التي ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوّار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

https://sabq.org/GyM37j

سيؤول.. 15 مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص والعام في ملتقى الشراكة السعودي- الكوري

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول اليوم، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي نظّمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين؛ وذلك تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وضِمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار، مؤتمرًا صحفيًّا، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتيْ استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.

https://sabq.org/wxPdcL

ولي العهد يدشن مشروع توسعة مصفاة "إس أويل" في كوريا الجنوبية

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تدشين مجمع تطوير مخلفات التكرير، ومجمع إنتاج مشتقات الأوليفينات. وتتضمن المرافق الجديدة أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال التكرير، والتي زادت حصة إس أويل من 8% إلى13% من تصنيع المنتجات البتروكيميائية عالية القيمة مثل البروبيلين والبنزين. وحضر حفل التدشين: فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية سونج يونمو.

https://sabq.org/Tx5BYF

ولي العهد لـ "رئيس كوريا الجنوبية": شراكتنا الإستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين

عقد الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً موسعاً اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيئول.

في بداية الاجتماع نقل سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لفخامة رئيس جمهورية كوريا.

وعبّر سموه عن شكره له على مشاعره الترحيبية في جمهورية كوريا الجنوبية التي تعكس العلاقة التاريخية العريقة المتأصلة في الروابط المتينة بين الشعبين.

وقال سمو ولي العهد: تمثل شراكتنا الإستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة إستراتيجية في عديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية.

https://sabq.org/b4F8j3

رئيس الوزراء الياباني: المملكة شريكٌ إستراتيجي لنا .. وإنجازات "رؤية 2030"

أكّد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ أن المملكة العربية السعودية تشكل شريكاً إستراتيجيا ثابتاً لليابان، وأنها تلعب دوراً حاسماً في السلام والاستقرار في المنطقة ، لافتاً إلى أن طوكيو «تدعم جهود الإصلاح، وتسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين».

https://sabq.org/Yhc6kr

بالصور ..الرئيس الكوري يستقبل ولي العهد في القصر الأزرق الرئاسي

استقبل الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

ولدى وصول سمو ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، سمو ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا.

https://sabq.org/hy68vg

ولي العهد يصل إلى كوريا الجنوبية ورئيس وزرائها في مقدمة مستقبليه

صل، بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة سيول، في زيارة لجمهورية كوريا.

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية، دولة رئيس وزراء كوريا "لي ناكيون".

كما كان في استقبال سموه: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

https://sabq.org/R3kHhK

المملكة: تحقيقات مقتل "خاشقجي" جارية.. وإثارة القضية دولياً لا يخدم مسارها

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنها تعمل دائماً على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية، ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في بيان: إن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي لا تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.

https://sabq.org/pbZ6nq

بالصور.. تحالف دعم الشرعية: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20 ) من يوم الأحد (29 رمضان 1440 هـ) الموافق (3 يونيو 2019م).

وأوضح العقيد المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.

https://sabq.org/YTRCF4

مجلس الوزراء يصدر 12 قراراً.. أحدها تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل

فق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين على تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30/ 10/ 1422هـ، وعدداً من الترتيبات وتحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي للاعتماد" والموافقة على تنظيمه.

كما قرر المجلس بأن يُشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) برئاسة وزير النقل، مكوناً من خمسة أعضاء.

وتفصيلاً، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

https://sabq.org/Zn5TrS

لقطات عفوية مع ولي العهد .. حب وإعجاب ترسمه الصور على كورنيش جدة

ترجم عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال صور عفوية جمعتهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته -حفظه الله- كورنيش جدة، عن مدى حبهم وإعجابهم بولي العهد وبإنجازاته العظيمة وطموحاته التي وصلت عنان السماء.

وشهدت منصة "تويتر" صوراً عفوية ظهر فيها ولي العهد -حفظه الله- برفقة المواطنين والمقيمين خلال زيارته كورنيش جدة، لتترجم عن مدى الحب والإعجاب بطموحاته وبإنجازاته الكبيرة، فضلاً عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة.

https://sabq.org/WhrVJs

النائب العام يقرر: اعتبار إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب قراراً باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف.

وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة.

ووجهت النيابة فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محكامته.

https://sabq.org/JwqC4t

"سيد كل شيء" .. صورة ولي العهد تزين أبراج سيئول ترقباً للزيارة الميمونة

زيّنت أبراج سيئول العاصمة بجمهورية كوريا الجنوبية بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي سيقوم بها خلال الأيام المقبلة لجمهورية كوريا.

https://sabq.org/brKPsc

أول دولة عربية.. المملكة عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف)

فق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعدّ المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة، الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21/6/2019م.

ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في العام 1989م.

وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

https://sabq.org/Byg2ZK

قيادة التحالف": هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يستهدف مطار أبها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء الاحد وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

https://sabq.org/SgPmHw

تعرّف على مميزات الإقامة المميزة لحاملها.. وهذه المخالفات تلغيها

بدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

https://sabq.org/KTJfMZ

وعد بها ولي العهد وأوفى .. "الإقامة المميزة" واقع من نجاح الرؤية يعود للمواطن

أكّد قرار البدء باستقبال طلبات الإقامة المميزة أو ما تعرف بـ "البطاقة الخضراء"، أن رؤية المملكة تنفذ خططها بثبات وتثبت ذلك بالأفعال وبشهادة التطورات، وأن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية عبر الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد، والتي أصبحت مطمعاً لكبريات الدول من أجل المشاركة فيها نظراً لما تتميز به الخطط التي يسعى سمو ولي العهد إلى تحقيقها.

https://sabq.org/Dn6Yw3