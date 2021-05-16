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اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الراهنة في فلسطين

الضربات الجوية لقوات الاحتلال على القطاع قتلت العديد من المدنيين

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد؛ لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين وإسرائيل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة المكتظ بالسكان لليوم السادس من القصف على هذا القطاع الفلسطيني.

وقتلت الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع، العديد من المدنيين؛ من بينهم الأطفال والنساء، وهدمت مبنى يضم مكاتب إعلامية؛ مما أثار احتجاجات دولية.

هذا، وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم 16 مايو.

وكتبت توماس غرينفيلد على "تويتر" الخميس أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد".

وكانت الصين وتونس والنرويج، قد اقترحت عقد جلسة مفتوحة حول هذا الموضوع في 14 مايو؛ لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وفي وقت سابق لم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان بشأن الأحداث في غزة بسبب موقف الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الذي من المؤمل أن يُعقد اليوم الأحد؛ هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد.

مجلس الأمن الدولي

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اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الراهنة في فلسطين
سبق

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد؛ لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين وإسرائيل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة المكتظ بالسكان لليوم السادس من القصف على هذا القطاع الفلسطيني.

وقتلت الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع، العديد من المدنيين؛ من بينهم الأطفال والنساء، وهدمت مبنى يضم مكاتب إعلامية؛ مما أثار احتجاجات دولية.

هذا، وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم 16 مايو.

وكتبت توماس غرينفيلد على "تويتر" الخميس أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد".

وكانت الصين وتونس والنرويج، قد اقترحت عقد جلسة مفتوحة حول هذا الموضوع في 14 مايو؛ لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وفي وقت سابق لم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان بشأن الأحداث في غزة بسبب موقف الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الذي من المؤمل أن يُعقد اليوم الأحد؛ هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
09:47 AM

اليوم.. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الراهنة في فلسطين

الضربات الجوية لقوات الاحتلال على القطاع قتلت العديد من المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد؛ لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي ممثلون عن فلسطين وإسرائيل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة المكتظ بالسكان لليوم السادس من القصف على هذا القطاع الفلسطيني.

وقتلت الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع، العديد من المدنيين؛ من بينهم الأطفال والنساء، وهدمت مبنى يضم مكاتب إعلامية؛ مما أثار احتجاجات دولية.

هذا، وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم 16 مايو.

وكتبت توماس غرينفيلد على "تويتر" الخميس أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد".

وكانت الصين وتونس والنرويج، قد اقترحت عقد جلسة مفتوحة حول هذا الموضوع في 14 مايو؛ لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وفي وقت سابق لم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان بشأن الأحداث في غزة بسبب موقف الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الذي من المؤمل أن يُعقد اليوم الأحد؛ هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد.

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