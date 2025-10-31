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"تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بمسابقتَي القرآن الكريم والسنة النبوية

على المستوى الوطني ضمن برنامج "نشاطي" لصيف 1442

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة في مسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني، ضمن برنامج نشاطي لصيف 1442، التي أشرف عليها القسم الثقافي بإدارتي النشاط الطلابي"بنين وبنات".

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة فاطمة أحمد عسيري؛ من الابتدائية الأولى بخميس مشيط، بالمركز الأول في مجال التلاوة "الفرع الثاني"، فيما حصد المركز الثاني الطالب زياد عمار معيض؛ من ثانوية الواديين في مجال الحفظ "الفرع الثالث"، كما فاز بالمركز الثاني "الفرع الخامس" إسلام عبدالرحمن محمد؛ من ابتدائية الإسراء، وفي مجال التلاوة "الفرع الثالث" حقق موسى أحمد الصلاهم؛ من ابتدائية طلائع المستقبل بأبها المركز الرابع.

من جهته، قدّم المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ التهنئة للطلبة الفائزين، مثمّناً جهودهم وأُسرهم، ومدارسهم، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ممثلة في قسمها الثقافي، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين العالمي والمحلي.

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"تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بمسابقتَي القرآن الكريم والسنة النبوية
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة في مسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني، ضمن برنامج نشاطي لصيف 1442، التي أشرف عليها القسم الثقافي بإدارتي النشاط الطلابي"بنين وبنات".

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة فاطمة أحمد عسيري؛ من الابتدائية الأولى بخميس مشيط، بالمركز الأول في مجال التلاوة "الفرع الثاني"، فيما حصد المركز الثاني الطالب زياد عمار معيض؛ من ثانوية الواديين في مجال الحفظ "الفرع الثالث"، كما فاز بالمركز الثاني "الفرع الخامس" إسلام عبدالرحمن محمد؛ من ابتدائية الإسراء، وفي مجال التلاوة "الفرع الثالث" حقق موسى أحمد الصلاهم؛ من ابتدائية طلائع المستقبل بأبها المركز الرابع.

من جهته، قدّم المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ التهنئة للطلبة الفائزين، مثمّناً جهودهم وأُسرهم، ومدارسهم، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ممثلة في قسمها الثقافي، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين العالمي والمحلي.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:34 PM

"تعليم عسير" تحقق مراكز متقدمة بمسابقتَي القرآن الكريم والسنة النبوية

على المستوى الوطني ضمن برنامج "نشاطي" لصيف 1442

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مراكز متقدمة في مسابقتي القرآن الكريم والسنة النبوية على المستوى الوطني، ضمن برنامج نشاطي لصيف 1442، التي أشرف عليها القسم الثقافي بإدارتي النشاط الطلابي"بنين وبنات".

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة فاطمة أحمد عسيري؛ من الابتدائية الأولى بخميس مشيط، بالمركز الأول في مجال التلاوة "الفرع الثاني"، فيما حصد المركز الثاني الطالب زياد عمار معيض؛ من ثانوية الواديين في مجال الحفظ "الفرع الثالث"، كما فاز بالمركز الثاني "الفرع الخامس" إسلام عبدالرحمن محمد؛ من ابتدائية الإسراء، وفي مجال التلاوة "الفرع الثالث" حقق موسى أحمد الصلاهم؛ من ابتدائية طلائع المستقبل بأبها المركز الرابع.

من جهته، قدّم المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري؛ التهنئة للطلبة الفائزين، مثمّناً جهودهم وأُسرهم، ومدارسهم، وإدارتي النشاط للبنين والبنات ممثلة في قسمها الثقافي، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين العالمي والمحلي.

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