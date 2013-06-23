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"البوارح تواصل هبوبها".. المسند: سحب ممطرة متوقعة بهذه المناطق

قال: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة شمالية

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف.

وقال عبر تويتر اليوم: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة على معظم المملكة شمالية، وشمالية شرقية، وشمالية غربية.. هذا والله أعلم.

وتابع: تواصل رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار هبوبها، ومتوقع أن تسجل أقوى الهبات شمال #الشرقية 60 كم/سا، وفي #الرياض 50 كم/سا، وفي #الكويت 60 كم/سا، وفي جنوب #العراق 64 كم/سا.

وأضاف: الآثار السلبية لرياح #البوارح تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى 3 م وتلوّث الأجواء بالعوالق الترابية وارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو وتسهم في تسريع زحف الرمال وخسائر مادية من جرّاء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البوارح تواصل هبوبها".. المسند: سحب ممطرة متوقعة بهذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف.

وقال عبر تويتر اليوم: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة على معظم المملكة شمالية، وشمالية شرقية، وشمالية غربية.. هذا والله أعلم.

وتابع: تواصل رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار هبوبها، ومتوقع أن تسجل أقوى الهبات شمال #الشرقية 60 كم/سا، وفي #الرياض 50 كم/سا، وفي #الكويت 60 كم/سا، وفي جنوب #العراق 64 كم/سا.

وأضاف: الآثار السلبية لرياح #البوارح تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى 3 م وتلوّث الأجواء بالعوالق الترابية وارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو وتسهم في تسريع زحف الرمال وخسائر مادية من جرّاء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:00 AM

"البوارح تواصل هبوبها".. المسند: سحب ممطرة متوقعة بهذه المناطق

قال: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة شمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و#الطائف.

وقال عبر تويتر اليوم: عادة في هذه الفترة من السنة تكون الرياح السائدة على معظم المملكة شمالية، وشمالية شرقية، وشمالية غربية.. هذا والله أعلم.

وتابع: تواصل رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار هبوبها، ومتوقع أن تسجل أقوى الهبات شمال #الشرقية 60 كم/سا، وفي #الرياض 50 كم/سا، وفي #الكويت 60 كم/سا، وفي جنوب #العراق 64 كم/سا.

وأضاف: الآثار السلبية لرياح #البوارح تدني مدى الرؤية الأفقية وتسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى 3 م وتلوّث الأجواء بالعوالق الترابية وارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو وتسهم في تسريع زحف الرمال وخسائر مادية من جرّاء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

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