السائق السعودي صالح عبدالعالي يتصدر الترتيب العام في رالي حائل

في النسخة الـ 15.. بفارق 19:43 دقيقة عن التشيكي "ميروسلاف"

تصدر السائق السعودي صالح العبدالعالي وملّاحه النرويجي أولي فلون الترتيب العام المُؤقَّت للنُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي في جولته الثانية التي انطلقت من مركز (الرديفة)، بطول 352 كم , مقصياً متصدر المرحلة الأولى السائق يزيد الراجحي وملّاحه الإيرلندي مايكل أورر، بعد أن أُجبر الراجحي على الانسحاب بسبب مُشكلة في العجلة الأمامية اليُمنى.

وسجَّل صالح العبد العالي أسرع توقيت في المرحلة الثانية، مُتصدِّراً الترتيب العام للرالي بفارق 19:43 دقيقة عن السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا في فئة T1.

وتقدَّم الثُنائي مُطير وهاني الشمَّري للمركز الثالث في الترتيب العام، حيُث يُشاركان في سيارة نيسّان "تي 1"، بعد تسجيلهما ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، وأنهى صالح السيف وياسر الشمَّري المرحلة في المركز الخامس، وتقدَّما للمركز الرابع في الترتيب العام المُؤقَّت، وتصدَّر فئة "تي 3".

وأنهى المشنَّا الشمَّري المرحلة خامساً، وانتقل مُنيف الشمَّري إلى سيارة نيسان "تي 1"، واحتفظ بالمركز السادس في الترتيب العام، وحافظ السائق خالد الهمزاني على صدارة فئة "تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري، والمركز الـ 13 في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين اضطر سعيد الشمراني للانسحاب في مرحلة الأمس.

كما جاء الدراج الإماراتي محمد البلوشي في مقدمة المرحلة، وسلطان البلوشي ثانياً بفارق ثلاث ثوان عن مُواطنه راشد علي حسن، الذي أنهى مرحلة اليوم ثالثاً، وحافظ السعودي أنس الرهيني على المركز الثالث في الترتيب العام المُؤقَّت، في حين أعلن الدرّاج الإماراتي علي عاشور انسحابه من المُنافسات.

وعن فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، فقد أكد الدرّاج سُفيان العـُمـَر صدارته لهذه الفئة بزمن 2:41 دقيقَتَيْن، وأحرز فوزه الثاني على التوالي، وأنهى رياض العُريفان المرحلة ثانياً وعزَّز مركزه الثاني في الترتيب العام المُؤقَّت، وأنهى عبدالعزيز الشيبان وسُلطان المسعود وعبدالسلام حمام المرحلة في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، فيما انسحب الدرّاج عبدالمجيد الخُليفي، الفائز بلقب هذه الفئة عدَّة مرّات، في رالي حائل.

وفي فئة الشاحنات جاء السائق السعودي إبراهيم المُهنَّا وملاحه أسامة السند ورائد أبوذيب أولاً.

ويخوض المُشاركون اليوم الجمعة المرحلة الثالثة من مركز (أم القلبان) وطولها 254 كيلومتراً.