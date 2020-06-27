النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

الشرقية في شهر.. إغلاق 93 محلاً مخالفاً ومصادرة أطنان من الأغذية الفاسدة

690 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت لتطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال شهر شوال الماضي، 690 جولة رقابية تفتيشية، على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية؛ للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الجولات شملت 2751 منشأة، وأسفرت عن إغلاق 93 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، منها 48 محلاً مخالفاً للاشتراطات، و45 محل حلاقة، لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، وتسجيل 605 إنذارات، وتحرير 11 مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، وفرض غرامات مالية.

وأضاف: "البلدية صادرت وأتلفت مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أكثر من 8214 كيلوجراماً من الروبيان المجمد الذي تم إذابته وبيعه على أنه طازج، وأسماك ظهرت عليها علامات التلف، والخضار والفواكه الفاسدة، و320 كرتونا من الشيبسات و البسكويت والعصيرات لسوء التخزين ولوجود آثار قوارض، و124 لترا من مشروبات الطاقة والمنكهات منتهية الصلاحية".

وأشار "الحسيني" إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية في شهر.. إغلاق 93 محلاً مخالفاً ومصادرة أطنان من الأغذية الفاسدة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال شهر شوال الماضي، 690 جولة رقابية تفتيشية، على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية؛ للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الجولات شملت 2751 منشأة، وأسفرت عن إغلاق 93 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، منها 48 محلاً مخالفاً للاشتراطات، و45 محل حلاقة، لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، وتسجيل 605 إنذارات، وتحرير 11 مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، وفرض غرامات مالية.

وأضاف: "البلدية صادرت وأتلفت مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أكثر من 8214 كيلوجراماً من الروبيان المجمد الذي تم إذابته وبيعه على أنه طازج، وأسماك ظهرت عليها علامات التلف، والخضار والفواكه الفاسدة، و320 كرتونا من الشيبسات و البسكويت والعصيرات لسوء التخزين ولوجود آثار قوارض، و124 لترا من مشروبات الطاقة والمنكهات منتهية الصلاحية".

وأشار "الحسيني" إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
02:47 PM

الشرقية في شهر.. إغلاق 93 محلاً مخالفاً ومصادرة أطنان من الأغذية الفاسدة

690 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت لتطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
0
227

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً ببلدية محافظة القطيف، خلال شهر شوال الماضي، 690 جولة رقابية تفتيشية، على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية؛ للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي؛ لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الجولات شملت 2751 منشأة، وأسفرت عن إغلاق 93 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، منها 48 محلاً مخالفاً للاشتراطات، و45 محل حلاقة، لعدم اكتمال الاشتراطات الاحترازية، وتسجيل 605 إنذارات، وتحرير 11 مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، وفرض غرامات مالية.

وأضاف: "البلدية صادرت وأتلفت مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت أكثر من 8214 كيلوجراماً من الروبيان المجمد الذي تم إذابته وبيعه على أنه طازج، وأسماك ظهرت عليها علامات التلف، والخضار والفواكه الفاسدة، و320 كرتونا من الشيبسات و البسكويت والعصيرات لسوء التخزين ولوجود آثار قوارض، و124 لترا من مشروبات الطاقة والمنكهات منتهية الصلاحية".

وأشار "الحسيني" إلى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,255
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,586

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة