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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة "بوما" ببحيرة تشاد

أكدت تضامنها لمكافحة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن السعودية مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية تشاد حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وزارة الخارجية جزيرة بوما بحيرة تشاد الهجوم الإرهابي تشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة "بوما" ببحيرة تشاد
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن السعودية مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية تشاد حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:29 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:18 PM

السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة "بوما" ببحيرة تشاد

أكدت تضامنها لمكافحة الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,606

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وأكدت الوزارة تضامن السعودية مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية تشاد حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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