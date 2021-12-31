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ارتفاع ملحوظ لإصابات "كورونا" بحائل.. و"الصحة" تشدد على الاحترازات

فيما أكد "الشمري" على أهمية التنسيق بين الدول والتأهب المستقبلى للأوبئة

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم؛ أن صحة حائل رصدت ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بـ"كوفيد 19‬"، مؤكداً على ضرورة استكمال اللقاحات ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل: التباعد‬⁩، ولبس الكمامة‬⁩، وغسل اليدين‬⁩.

وقال "الشمري": "وزارة الصحة تعمل على الحماية من الأوبئة المستقبلية من خلال استراتيجياتها الصحية، والتأهب لمواجهة المهددات الصحية التي انعكست على تجربة المملكة الرائدة في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضاف: "من هنا نجد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية مبنية على براهين علمية في وقت قياسي، ويتضمن ذلك التنسيق بين الدول لزيادة الوعي بضرورة الاستعداد والتأهب؛ لتوحيد جهود النظم الصحية الدولية من أجل الصمود في وجه كافة الأوبئة في المستقبل".

يُشار إلى أن مدير عام "صحة حائل" قد دشن، أمس الخميس، فعاليات اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، التي اشتملت على شرح للأوبئة ومضاعفاتها على البشرية وكيف تصدى العالم لها.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع ملحوظ لإصابات "كورونا" بحائل.. و"الصحة" تشدد على الاحترازات
سبق

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم؛ أن صحة حائل رصدت ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بـ"كوفيد 19‬"، مؤكداً على ضرورة استكمال اللقاحات ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل: التباعد‬⁩، ولبس الكمامة‬⁩، وغسل اليدين‬⁩.

وقال "الشمري": "وزارة الصحة تعمل على الحماية من الأوبئة المستقبلية من خلال استراتيجياتها الصحية، والتأهب لمواجهة المهددات الصحية التي انعكست على تجربة المملكة الرائدة في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضاف: "من هنا نجد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية مبنية على براهين علمية في وقت قياسي، ويتضمن ذلك التنسيق بين الدول لزيادة الوعي بضرورة الاستعداد والتأهب؛ لتوحيد جهود النظم الصحية الدولية من أجل الصمود في وجه كافة الأوبئة في المستقبل".

يُشار إلى أن مدير عام "صحة حائل" قد دشن، أمس الخميس، فعاليات اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، التي اشتملت على شرح للأوبئة ومضاعفاتها على البشرية وكيف تصدى العالم لها.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
07:13 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:12 AM

ارتفاع ملحوظ لإصابات "كورونا" بحائل.. و"الصحة" تشدد على الاحترازات

فيما أكد "الشمري" على أهمية التنسيق بين الدول والتأهب المستقبلى للأوبئة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
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2,760

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم؛ أن صحة حائل رصدت ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بـ"كوفيد 19‬"، مؤكداً على ضرورة استكمال اللقاحات ضد فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل: التباعد‬⁩، ولبس الكمامة‬⁩، وغسل اليدين‬⁩.

وقال "الشمري": "وزارة الصحة تعمل على الحماية من الأوبئة المستقبلية من خلال استراتيجياتها الصحية، والتأهب لمواجهة المهددات الصحية التي انعكست على تجربة المملكة الرائدة في التعامل مع جائحة كورونا".

وأضاف: "من هنا نجد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية مبنية على براهين علمية في وقت قياسي، ويتضمن ذلك التنسيق بين الدول لزيادة الوعي بضرورة الاستعداد والتأهب؛ لتوحيد جهود النظم الصحية الدولية من أجل الصمود في وجه كافة الأوبئة في المستقبل".

يُشار إلى أن مدير عام "صحة حائل" قد دشن، أمس الخميس، فعاليات اليوم الدولي للتأهب للأوبئة، التي اشتملت على شرح للأوبئة ومضاعفاتها على البشرية وكيف تصدى العالم لها.

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