النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية

طالبوا بخفض رسومها ودرجة اجتيازها

أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.

وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

وحددت "الهيئة" للمعلم الممارس الدرجة من 50 - 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 - 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.

ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: "إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟".

وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.

يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم "الممارس والمتقدم والخبير"، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية
سبق

أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.

وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

وحددت "الهيئة" للمعلم الممارس الدرجة من 50 - 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 - 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.

ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: "إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟".

وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.

يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم "الممارس والمتقدم والخبير"، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
12:12 AM

تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية

طالبوا بخفض رسومها ودرجة اجتيازها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
31
16,613

أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.

وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

وحددت "الهيئة" للمعلم الممارس الدرجة من 50 - 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 - 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.

ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: "إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟".

وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.

يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم "الممارس والمتقدم والخبير"، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,711
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,081

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة